Während die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" auch am Mittwoch wieder mit Marktanteilen von nur 3,2 und 4,1 Prozent Probleme machten, lief es für RTLzwei in der Primetime richtig gut. Dort gelang dem Neustart "Die Retourenjäger" ein überzeugender Einstand: 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich für die neue Show mit Panagiota Petridou begeistern, darunter fast eine halbe Million 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil mit 6,6 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Zudem lag RTLzwei um 20:15 Uhr klar vor Kabel Eins und Vox.

Das ganz ähnlich gelagerte Nachmittagsformat "Die Retourenprofis" macht das große RTL dagegen weiterhin nicht so recht glücklich, wenngleich der Quoten-Trend zumindest leicht nach oben zeigt. Der diesmal eingefahrene Marktanteil von 8,7 Prozent gehörte jedenfalls zu den besseren Werten. Insgesamt schalteten um 16 Uhr im Schnitt 640.000 Menschen ein - fast doppelt so viele wie zuvor bei "Ich klick das hin!". Der 15-Uhr-Neustart kam am dritten Tag nicht über schwache 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. "Punkt 12" hatte im Vorfeld immerhin noch 11,0 Prozent geschafft.

Zurück zu RTLzwei, wo der Abend trotz des guten Auftakts der "Retourenjäger" letztlich nicht ganz perfekt verlief. "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt" fiel im Anschluss mit zwei Folgen auf durchwachsene Marktanteile von 4,6 und 4,3 Prozent zurück. Auf dieser Flughöhe bewegte sich dann auch der Tagesmarktanteil des Senders: Mehr als 4,5 Prozent waren angesichts der vielen Problemzonen im restlichen Programm bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin. Immerhin: Konkurrent Kabel Eins konnte angesichts von gerade mal 4,0 Prozent auf Abstand gehalten werden.

Unter den Spartensendern war es unterdessen ZDFneo, das am Mittwochabend die höchsten Reichweiten einfuhr. So erreichte "Wilsberg" trotz des Krimi-Gegenprogramms im ZDF durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,3 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge erreichte danach 1,43 Millionen Menschen, die sogar 6,2 Prozent entsprachen. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls gut lief es in der Zielgruppe, wo der "Wilsberg"-Doppelpack mit Marktanteilen von 2,1 und 2,4 Prozent überzeugte.