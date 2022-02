Während langlaufende Formate in der Regel mit der Zeit an Zugkraft verlieren, erlebte "Germany's Next Topmodel" in den letzten Jahren noch einmal einen enormen Aufschwung: Im vergangenen Jahr reichte es schon für den - gemessen am Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - stärksten Staffelschnitt seit 2009. Und in diesem Jahr sieht es bislang so aus, als könnte man da nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf legen. Am Donnerstag jedenfalls wurde der höchste Marktanteil für eine Nicht-Final-Show seit 2009 gemessen.

Und auch inklusive der Finalshows gab es seither nur zwei Sendungen mit einem höheren Marktanteil als den 23,9 Prozent, die an diesem Donnerstag dank 1,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen in der klassischen Zielgruppe gemessen wurden. Damit zog der Marktanteil im Vergleich zum vorläufig gewichteten Wert der vergangenen Woche nochmal um zwei Prozentpunkte an. Insgesamt hatten 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, die Gesamtreichweite kletterte im Wochenvergleich um fast eine viertel Million.

Dass sich daran anschließende "red." konnte dieses Quotenniveau bei Weitem nicht halten, lief mit 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem ganz gut. 790.000 Menschen konnte ProSieben mit dem Magazin dran halten. Das wird die Freude bei ProSieben über die guten GNTM-Quoten aber kaum trüben können. Sie machten ProSieben auch zum klaren Tagesmarktführer bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Tagesmarktanteil von 13,0 Prozent. Das Erste, das von Olympia profitierte, lag mit 10,3 Prozent auf Rang 2, RTL kam nicht über 8,9 Prozent hinaus.

Bei den anderen großen Sendern von Seven.One fällt das Fazit durchmischter aus. Sehr schwer tat sich wieder Sat.1, wo "Lebensretter hautnah" und "akte" mit Marktanteilen von 5,5 und 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar unterm Soll blieben. Kabel Eins lag auf Augenhöhe mit Sat.1: Peter Giesel meldete sich dort mit ordentlichen 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück - hat aber im Vergleich mit früheren Staffeln hier auch noch Luft nach oben. 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Das "K1 Magazin" blieb im Anschluss mit 4,3 Prozent Marktanteil blass.