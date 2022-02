am 18.02.2022 - 09:11 Uhr

Das Erste hat sich mit seinen Krimireihen am Donnerstagabend einen beachtlichen Fan-Stamm aufgebaut - in diesem Jahr lagen bislang sämtliche Filme deutlich über der Marke von sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, vereinzelt schalteten sogar fast neun Millionen ein. Daran konnte die neue Reihe "Dr. Hoffmann" mit Kai Wiesinger in der Hauptrolle zunächst nicht anknüpfen, wenngleich der Start nüchtern betrachtet freilich trotzdem erfolgreich verlief.

4,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die erste Folge, deren Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 15,8 Prozent lag. Gegenüber dem vor einer Woche um diese Zeit gesendeten "Zürich-Krimi" büßte der Sender jedoch über eineinhalb Millionen Krimi-Fans ein. Das Erste musste sich damit sogleich hinter dem "Bergdoktor" einreihen, der das Doktoren-Duell im ZDF klar für sich entschied. Mit 6,62 Millionen Zuschauenden und 21,9 Prozent Marktanteil stellte "Der Bergdoktor" neue Staffel-Bestwerte auf.

Auch beim jungen Publikum lief es für die Serie mit Hans Sigl prächtig: Hier lag der Marktanteil bei 10,2 Prozent - und damit deutlich über den verhaltenen 5,8 Prozent, auf die "Dr. Hoffmann" im Ersten kam. "Kontraste" enttäuschte danach zudem mit nur 3,9 Prozent sowie insgesamt 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, während das "heute-journal" im ZDF noch 4,73 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt. Zudem überzeugte am späten Abend auch wieder die Talk-Schiene, allen voran "Markus Lanz", der es auf 1,79 Millionen Personen und 17,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum brachte.

Sehen lass kann sich letztlich auch der Tagesmarktanteil, der bei starken 16,0 Prozent lag. Marktführer war jedoch Das Erste, das von seinen quotenstarken Olympia-Übertragungen profitierte. Größter Hit war die Nordische Kombination, die zur Mittagszeit 3,73 Millionen Fans vor den Fernseher lockte und für 35,7 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 23,6 Prozent erzielt.