Im Show-Bereich hat es zuletzt für RTL einige Tiefschläge gegeben. Das "Supertalent" hat man versenkt und auch "DSDS" ist aktuell nicht gerade ein Straßenfeger. Aber immerhin kann man sich noch auf "Let’s Dance" verlassen, die Tanzshow kehrte am Freitag mit hervorragenden Quoten zurück ins Programm. 4,39 Millionen Menschen sahen sich die Kennenlernshow zur besten Sendezeit an, schon beim Gesamtpublikum entsprach das sehr guten 16,1 Prozent Marktanteil.

Beim jungen Publikum sicherte sich die Tanzshow sogar den Tagessieg: 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 21,3 Prozent. Keine andere Sendung kam am Freitag auch nur annähernd auf solche Werte. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Kennenlernshow zwar Reichweite, insgesamt als auch beim jungen Publikum, verloren, der Marktanteil in der Zielgruppe fiel jetzt aber sogar etwas höher aus als 2021. Auskommen musste die RTL-Show übrigens ohne Joachim Llambi, der wegen eines positiven Coronatests nicht beim Auftakt dabei sein konnte. Für ihn sprang Vorjahressieger Rúrik Gíslason ein.

Im vergangenen Jahr hielt sich "Let’s Dance" im Staffelschnitt sogar bei mehr als 20 Prozent Marktanteil. Ob die von Seapoint produzierte Show das in diesem Jahr wieder schafft, werden die kommenden Wochen zeigen. Am Freitag sorgte im Anschluss an die Show jedenfalls auch ein "Exclusiv Spezial" für gute Quoten, 2,17 Millionen Menschen waren hier ab 23:40 Uhr mit dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 18,0 Prozent.

Überhaupt nichts entgegenzusetzen gegen die starke RTL-Konkurrenz hatte unterdessen Sat.1. Schon zuletzt war die Fang-Show "Catch!" kein großer Quoten-Erfolg mehr, gegen "Let’s Dance" brachen die Quoten für die "Catch! Academy", bei der Promis den Fang-Nachwuchs trainierten, nun aber völlig ein. Nur 690.000 Menschen schalteten ein, weniger waren es in der Geschichte der Show noch nie. Und auch der Marktanteil in Höhe von 5,3 Prozent markiert einen neuen Tiefpunkt.