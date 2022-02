am 19.02.2022 - 09:41 Uhr

Mit 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist RTLzwei am Freitag der schwächste der großen acht Sender gewesen, um ein Haar wäre man auch hinter den BR zurückgefallen. Der schlechte Wert hat sehr mit dem desaströsen Tagesprogramm zu tun: Die Vorabend-Soaps blieben bei weniger als 4,0 Prozent Marktanteil hängen und "Let’s Love" erreichte nur 1,5 Prozent. Aber auch in der Primetime konnte man die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer holen.

Dort hat man die ersten vier Folgen von "Star Trek: Picard" gezeigt und damit den Auftakt für ein ganzes Wochenende, das im Zeichen der Serie steht, gefeiert. Auch am Samstag und Sonntag setzt der Sender in der Primetime auf die Serie. Zum Start lief es aber durchwachsen: Zwar hielt sich die Gesamtreichweite recht stabil bei rund 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, aber nur rund 300.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Und so waren 4,5 Prozent Marktanteil das höchste der Gefühle für die Serie, teilweise ging es auch bis auf 3,9 Prozent hinab.

Ebenfalls mit einem Neustart Probleme hatte Vox, wo zur besten Sendezeit das neue "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" startete, das wollten aber nur 990.000 Menschen sehen, 390.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 5,5 Prozent. Mit der Wiederholung von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" fiel Vox später noch auf 4,5 Prozent zurück.

In der Primetime hatte Vox mit seinen Mehrlingen immerhin mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als ProSieben, das mit dem Film "Es" nur 780.000 zum Einschalten brachte. Weil davon aber mehr aus der Zielgruppe kamen, erreichte ProSieben bessere, aber keinesfalls zufriedenstellende 6,7 Prozent. "Constantine" lag danach bei 7,3 Prozent. Und so lag auch der Tagesmarktanteil von ProSieben am Ende bei nur 7,8 Prozent.