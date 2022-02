Noch vor einer Woche konnte ProSieben über einen glänzenden Start der "Stapelshow" mit Matthias Opdenhövel jubeln - mehr als zwölf Prozent Marktanteil verzeichnete der Neustart zum Auftakt. Doch schon bei der zweiten Folge muss der Privatsender deutlich tiefer stapeln und sich hinter den Shows von ARD und RTL einreihen. Nur noch eine halbe Million 14- bis 49-Jährige konnten sich für "Die Stapelshow" begeistern, sodass der Marktanteil auf ernüchternde 8,1 Prozent zurückging.

Insgesamt kamen der Sendung fast 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden, sodass unterm Strich lediglich 850.000 gezählt wurden. Mehr als ein Marktanteil von 3,0 Prozent war damit nicht drin. Auch "Balls - Für Geld mache ich alles" konnte im weiteren Verlauf des Abends nur noch bedingt etwas reißen, steigerte sich in der Zielgruppe aber immerhin auf 9,5 Prozent Marktanteil.

Mit Problemen kämpfte am Samstagabend allerdings auch RTL, das mit seinen Castingshows der Konkurrenz einst das Fürchten lehrte. Doch inzwischen ist auch "Deutschland sucht den Superstar" in der Einstelligkeit angekommen: Mit gerade mal 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es für "DSDS" kaum besser als in der vorigen Woche und gegen "Klein gegen Groß" hatte der Dauerbrenner nicht den Hauch einer Chance (DWDL.de berichtete).

Besonders bitter: Auch "7 Tage, 7 Köpfe", das bei seinem Einstand am Samstag noch fast 15 Prozent schaffte, geriet in dieser Woche in Schieflage. Lediglich 9,4 Prozent betrug der Marktanteil der Neuauflage in der Zielgruppe diesmal. Mit insgesamt 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen der RTL-Comedyshow im Vergleich zur Vorwoche über 300.000 Menschen abhanden. Besser wurde es erst, als "Take me out" übernahm: Hier ging es ab 23:48 Uhr auf überzeugende 13,6 Prozent nach oben.