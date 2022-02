am 23.02.2022 - 09:13 Uhr

RTL treibt die Verwertung von Reality-Sternchen weiter voran und hat nun getrennt Personen in eine Villa gesteckt, damit sie sich mal wieder richtig zoffen. Zum Start lief es für "Prominent getrennt" auch recht gut: 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für 11,4 Prozent Marktanteil. Die "Villa der Verflossenen" war damit die erfolgreichste Nicht-Nachrichtensendung in der Primetime beim jungen Publikum. Die Gesamtreichweite lag bei 1,60 Millionen.

Reichweite gekostet hat RTL sicherlich die Tatsache, dass man die Realityshow am späten Abend durch eine Ausgabe von "RTL Direkt" unterbrochen hat. Die kam nur noch auf 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, dafür lief es beim jungen Publikum mit 11,3 Prozent recht gut. Eine alte Folge von "Date or Drop" kam später aber nur noch auf 6,6 Prozent.

Etwas unter den Werten der Vorwoche blieb "Showtime of my Life" bei Vox. Nach den Männern zogen sich nun die Frauen aus, das wollten aber nur 310.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sehen, das waren etwa 90.000 weniger als vor sieben Tagen. Der Marktanteil ging auf 5,1 Prozent zurück, eine Woche zuvor waren noch 6,6 Prozent drin. Immerhin blieb die Gesamtreichweite mit 1,02 Millionen stabil.

Gut verlief die Primetime für ProSieben: Nach einem erfolgreichen Ukraine-Spezial (DWDL.de berichtete) kam der Sender mit der Rankingshow "Darüber… die Welt" auf 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, das entsprach 10,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Weniger Glück hatte unterdessen Sat.1, das sich mit dem News-Special beim jungen Publikum schon schwerer tat als ProSieben. Die US-Serien konnten danach überhaupt nichts mehr reißen: "Navy CIS" blieb bei 6,4 Prozent hängen, der Ableger aus Los Angeles holte sogar nur 5,2 Prozent.