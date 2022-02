am 24.02.2022 - 08:58 Uhr

Gegen "Aktenzeichen XY" hatten RTL und ProSieben in der Primetime zwar keine Chance, dennoch lief es für beide Sender um 20:15 Uhr gut. "Der Bachelor" verzeichnete 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren rund 150.000 mehr als vor einer Woche, als ein neuer Tiefstwert aufgestellt wurde. Und auch der Zielgruppen-Marktanteil legte von 12,2 auf 13,8 Prozent zu.

Und auch "TV Total" erholte sich von dem Rückschlag in der vergangenen Woche, als nur noch 10,8 Prozent gemessen wurden. An diesem Mittwoch waren es wieder bessere 12,9 Prozent, auch die Gesamt-Reichweite verbesserte sich auf 1,37 Millionen. Die schlechte Nachricht für ProSieben: Im Anschluss an das von Sebastian Pufpaff moderierte Format ging es steil bergab. "Zervakis & Opdenhövel. Live." fiel auf schlechte 4,9 Prozent zurück, das ist der niedrigste Marktanteil, den das Format jemals auf dem Mittwoch-Sendeplatz eingefahren hat. Nur 460.000 Menschen waren mit dabei.

Bei RTL verlief der Rest des Abends dagegen erfolgreich. Vor allem "RTL Direkt" überzeugte nach dem "Bachelor" mit ziemlich guten 14,0 Prozent, 1,61 Millionen Menschen informierten sich bei der Nachrichtensendung. "Stern TV" kam im Anschluss noch auf eine Reichweite in Höhe von 1,11 Millionen, das hatte 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge.

Einen enttäuschenden Abend verzeichnete Sat.1: Mit der Rankingshow "111 super Sonntagsfahrer" unterhielt man zwar immerhin 1,30 Millionen Menschen, davon waren aber nur 410.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich so auf 5,9 Prozent. Eine weitere Ausgabe der Sendung steigerte sich danach nur leicht auf 6,5 Prozent.