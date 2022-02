Das ZDF hat die Mittwochs-Primetime mit "Aktenzeichen XY" dominiert. 5,49 Millionen Menschen sahen sich das Format zur besten Sendezeit an, nur die "Tagesschau" im Ersten kam kurz davor auf eine noch etwas höhere Reichweite. Mit 18,9 Prozent Marktanteil kann man in Mainz mehr als zufrieden sein. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich "XY" den Primetime-Sieg: 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter sorgten für ganz starke 16,5 Prozent Marktanteil. Da hatten nicht einmal "Der Bachelor" und "TV Total" eine Chance.

Auch das "heute journal" hielt sich im Anschluss übrigens bei mehr als fünf Millionen Zuschauenden, das ließ den Marktanteil auf mehr als 20 Prozent steigen. Konkret wurden 21,2 Prozent gemessen, 15,1 Prozent waren es beim jungen Publikum. Eine Corona-Ausgabe von "ZDFzoom" zog danach allerdings überhaupt nicht, hier waren nur noch 1,93 Millionen Menschen mit dabei, das hatte 10,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zur Folge. Das "Sportstudio" steigerte sich mit dem Champions-League-Highlights danach wieder leicht auf 11,1 Prozent.

Das Erste schickte zur besten Sendezeit die Folgen drei und vier der Krimi-Miniserie "ZERV - Zeit der Abrechnung" ins Rennen. Im Vergleich zum Dienstag ging es deutlich bergab: 3,75 und 3,55 Millionen Menschen verfolgten die beiden Episoden, einen Tag zuvor lagen beide Folgen noch bei jeweils mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Dennoch wurden auch am Mittwoch gute 12,7 und 12,6 Prozent Marktanteil gemessen, insofern ist die Serie trotz der Verluste ein Erfolg. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 6,1 und 5,5 Prozent drin, auch das ist spürbar weniger als am Vortag.

Nachdem "Plusminus" im Anschluss an die Serie in den einstelligen Marktanteils-Bereich gefallen war und die "Tagesthemen" sich danach wieder auf 12,2 Prozent steigerten, drehte Sandra Maischberger so richtig auf. Mit einem Talk zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine waren 16,1 Prozent Marktanteil drin, exakt zwei Millionen Menschen sahen sich die fast 80-minütige Ausgabe von "Maischberger. Die Woche" an. Und auch beim jungen Publikum zog das Thema, sodass Maischberger bei den 14- bis 49-Jährigen auf gute 10,2 Prozent kam.