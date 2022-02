Mit fast einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind die "Retourenjäger" vor einer Woche mit guten Werten bei RTLzwei gestartet. Die zweite Ausgabe verzeichnete nun sinkende Quoten, noch liegt das Format aber recht komfortabel über den Normalwerten von RTLzwei. 810.000 Menschen schalteten am Mittwoch ein, 390.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,8 Prozent.

Und auch zwei "Schnäppchenhäuser"-Folgen erreichten im Anschluss immerhin noch 5,4 und 5,0 Prozent. Die Probleme von RTLzwei liegen dagegen weiter in der Daytime: Weil man inzwischen alle Folgen von "Let’s Love" gezeigt ist, ist der Sender nun dazu übergegangen, das Format noch einmal von Beginn an zu wiederholen. Am Mittwoch war das mit 1,4 Prozent Marktanteil nicht von Erfolg gekrönt. Insofern ist es schon eine Überraschung, dass sich "Hartz und herzlich" danach auf sehr gute 7,1 Prozent steigerte. Die Soaps aus Köln und Berlin blieben am Vorabend dann aber bei nur 4,0 und 4,6 Prozent hängen.

Ein genau umgekehrtes Bild zeigte sich bei Vox: Mit "Bones"-Wiederholungen blieb man zu Beginn der Primetime bei nur 4,0 Prozent Marktanteil hängen, danach schwankten die Werte zwischen 3,1 und 6,0 Prozent. Dafür lief es am Vorabend rund: "First Dates" erzielte gute 7,2 Prozent und das "Perfekte Dinner" setzte seinen aktuellen Höhenflug fort und kam am Mittwoch auf hervorragende 8,8 Prozent. 1,39 Millionen Zuschauende verzeichnete das Koch-Format - keine andere Vox-Sendung erreichte auch nur eine annähernd hohe Reichweite.