Weil sich die Ukraine mit Russland im Krieg befindet, hat es am Donnerstag zahlreiche Programmänderungen gegeben. Das Erste und das ZDF warfen ihr komplettes Line-Up über den Haufen, weshalb die ARD-Krimiserie "ZERV" kurzerhand bei One zu Ende ging. Dort lief es natürlich deutlich schlechter als in den vergangenen Tagen, angesichts der Kurzfristigkeit sind die ermittelten Quoten aber durchaus beachtlich.

1,13 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge des Abends an, Episode zwei, die auch das Finale der Serie markierte, erreichte im Anschluss 1,22 Millionen. Damit lag "ZERV" ziemlich deutlich über dem Senderschnitt von One, 3,6 und 4,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Ob und wenn ja wann die beiden Folgen noch im Ersten ausgestrahlt werden, ist aktuell noch unklar.

Große Quoten-Probleme am Donnerstag hatte unterdessen Kabel Eins: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,3 Prozent lag man deutlich unter den eigenen Normalwerten. Vor allem in der Daytime tat sich Kabel Eins durchweg schwer, aber auch Peter Giesel war in der Primetime deutlich schwächer unterwegs als sonst. "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" erreichte 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,0 Prozent.

Aber auch Sat.1 hatte Probleme: Nach einem News-Spezial zur besten Sendezeit erreichte "Lebensretter hautnah" nur 4,7 Prozent Marktanteil, für die "Akte" lief es danach mit 3,0 Prozent noch schlechter. Zur besten Sendezeit lag Sat.1 damit auf einem Niveau mit RTLzwei, wo es "Reeperbahn privat" auf 4,6 Prozent brachte. "Polizei im Einsatz" kam danach nur auf 3,3 Prozent.