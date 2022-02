Ihre absolut soliden Startwerte hielt die neue Vox-Dokusendung "Mehr geht nicht", in der es um Familien geht, in denen Mehrlinge leben, an diesem Freitag zur besten Sendezeit nicht. In der Zielgruppe schrumpfte die Quote auf überschaubare fünf Prozent Marktanteil und insgesamt schauten nun 850.000 Menschen zu. Die Reichweite lag somit um etwa 150.000 Personen niedriger als sieben Tage zuvor. Noch weniger Interesse löste schließlich ab 22:15 Uhr die Spielfilmwiederholung von "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" aus, die am späteren Abend nicht über 1,8 Prozent bei den Umworbenen hinaus kam. 0,37 Millionen Menschen schauten zu. Schon am Donnerstagabend war der Streifen zur besten Sendezeit nicht allzu gefragt, heimste gerade einmal fünf Prozent bei den Umworbenen ein.

RTLzwei landete mit den Primetime-Filmen "Gods of Egypt" und "The Scorpion King" bei ordentlichen 4,5 und 4,2 Prozent. Nachmittags startete beim Sender eine neue "Hartz Rot Gold"-Staffel und sicherte sich ab 16 Uhr vier Prozent in der Zielgruppe. 0,34 Millionen Menschen interessierten sich im Schnitt für die in der Folge erzählten Geschichten. Somit war man leicht stärker unterwegs als das umliegende Programm. "Let's Love" kam zuvor auf 3,7 Prozent (und erwischte somit einen vergleichsweise guten Tag), "Köln 50667" bescherte RTLzwei nach 18:05 Uhr ebenfalls 3,7 Prozent und ist weiterhin von seinen besten Ergebnissen deutlich entfernt.

Bei One holte eine ab 20:15 Uhr gezeigte "extra 3"-Folge derweil die beste Quote auf dem Sendeplatz seit April 2021. 2,4 Prozent Marktanteil erreichte die Satire-Sendung im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten 650.000 Menschen zu, womit der bisherige Bestwert, der bei knapp 600.000 lag, überboten wurde. Die Sendung hatte bereits am späten Donnerstagabend im Ersten hohes Interesse erzeugt; 11,6 Prozent standen hier bei den Umworbenen zu Buche. Eine ab 21 Uhr gezeigte Wiederholung der Folge "Frau Irmler" aus der Krimireihe "Nord bei Nordwest" bescherte dem Spartenkanal 580.000 Zuschauende (sehr gute 2,1%).

Im Linearen kein sonderliches Interesse hervorgerufen hat derweil die belgische Mystery-Serie "Unseen", was aber keine Aussage über die Abrufe in der Mediathek zulässt. ZDFneo zeigte das Format ab kurz vor Mitternacht und schon mit der dritten Folge rutschten die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,0 Prozent. 120.000 Menschen ab drei Jahren sahen die Auftaktfolge, danach sanken die Reichweiten auf 70.000 und 40.000, ehe sie nachts wieder leicht stiegen.