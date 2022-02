"Deutschland sucht den Superstar" richtet sich im einstelligen Marktanteils-Bereich ein: Die dritte Woche in Folge scheiterte die RTL-Show knapp an der 10-Prozent-Marke und verharrte mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem wenig befriedigenden Vorwochen-Niveau. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich im Vergleich zur letzten Woche nur minimal steigern und lag mit 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur leicht über dem am 12. Februar markierten Allzeit-Tief des Formats.

Marktanteils-Trend: Deutschland sucht den Superstar Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Anschluss an "DSDS" konnte zumindest "7 Tage, 7 Köpfe" nach dem Quoteneinbruch der vergangenen Woche wieder einen zweistelligen Wert vorweisen, allerdings nur denkbar knapp: Genau 10,0 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe diesmal - auch das ist aber natürlich nicht das, was man sich bei RTL auf Dauer von der Wiederbelebung des Klassikers verspricht. "Take me out" erzielte ab Mitternacht dann noch 10,3 Prozent Marktanteil.

Die Show-Konkurrenz von ProSieben konnte RTL aber trotzdem erneut hinter sich halten, auch wenn sich die "Stapelshow" vom erheblichen Rückgang der Vorwoche ganz leicht erholte und nun 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Insgesamt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten eingeschaltet, 130.000 mehr als sieben Tage zuvor. "Balls - für Geld mache ich alles" fiel danach aber mit Marktanteilen von zunächst 6,9 und dann 6,6 Prozent aber restlos durch.

Mehr junge Menschen als von "DSDS" oder der "Stapelshow" wollten sich am Samstag aber von einem Film in Sat.1 unterhalten lassen. "Robin Hood" erreichte dort immerhin 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige, was guten 10,5 Prozent Marktanteil entsprach. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 1,8 Millionen noch minimal über der von "DSDS". Wenig gefragt war unterdessen die XXL-Doku "Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben" bei Vox. Die Sendung erzielte zwischen 20:15 Uhr und 1 Uhr nachts im Schnitt nur 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Auch RTLzwei und Kabel Eins waren aber wenig gefragt: Bei RTLzwei kam der Film "Skyline - Der Tag des Angriffs" nicht über 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, bei Kabel Eins erzielten zwei Folgen "9-1-1 Notruf L.A." nur 1,9 und 3,2 Prozent Marktanteil. "MacGyver" lief am späteren Abend mit 4,1 und 3,6 Prozent Marktanteil aber etwas besser.