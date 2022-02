am 28.02.2022 - 09:55 Uhr

Mit der Episode "Das erste Mal" aus der Reihe "Frühling" bot das ZDF am Sonntagabend 90 Minuten lang Ablenkung vom aktuellen Weltgeschehen. 6,29 Millionen Menschen schauten die Produktion im Schnitt ab 20:15 Uhr, das war die drittbeste Reichweite, die die Reihe bis dato generierte. Im Februar 2021 lief es mit rund 6,5 Millionen Interessierten am Besten, Ende Januar 2022 erreichte "Frühling" diesen Wert knapp. Am Sonntag nun holte das Zweite damit 19 Prozent Marktanteil insgesamt und 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Stärker war nur der "Tatort" im Ersten. Die um 20.30 Uhr gestartete Episode "Kehraus" holte 8,9 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, daraus ergaben sich 27,4 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren und 22,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Obendrein lockte der Krimi mit einer Wiederholung beim Spartensender One auch noch einige Interessierte dorthin. Ab 21:45 Uhr schauten 0,67 Millionen Menschen zu. Wie gut dieser Wert ist, zeigt sich beim Blick auf das Lead-In. "Spätwerk" kam um 20:15 Uhr nicht über rund 160.000 Zuschauende hinaus.

Nachmittags sendete One einen kleinen "Seinfeld"-Marathon mit zehn Episoden am Stück. Mit maximal 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hielt sich das Interesse aber arg in Grenzen. Anfangs wurden insgesamt noch 0,3 Prozent Marktanteil gemessen, später dann nur noch 0,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schwankten die Ergebnisse stark – sie lagen bei zwischen 0,2 und 0,7 Prozent.

Bei ZDFneo kam eine zur besten Sendezeit angebotene "Ein starkes Team"-Wiederholung auf 990.000 Zuschauende, ab 21:45 Uhr ging es dann deutlich bergab. "Auf der Couch mit Dr. Leon Windscheid" musste viel Publikum abgeben – und landete im Schnitt bei noch 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Quote krachte von 3 auf 0,4 Prozent nach unten.