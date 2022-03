am 02.03.2022 - 08:50 Uhr

Neun der zehn meistgesehenen Sendungen liefen am Mitttwoch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die am besten eingeschaltete Sendung war dabei der "Brennpunkt" über den Krieg gegen die Ukraine, der im Vorfeld des DFB-Pokalspiels zwischen Union Berlin und St. Pauli zu sehen war. Durchschnittlich 5,84 Millionen Menschen sahen die Sondersendung um 20:15 Uhr, der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent. Noch gefragter war der "Brennpunkt" aber bei den 14- bis 49-Jährigen, wo mit 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar 23,6 Prozent erzielt wurden.

Ähnlich starke Quoten verbuchte im Vorfeld schon die "Tagesschau", die es im Ersten auf 23,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte und insgesamt von 5,52 Millionen Zuschauenden gesehen wurde. Aber auch die ZDF-Nachrichten waren am Dienstagabend sehr gefragt: So verzeichnete die "heute"-Sendung um 19 Uhr bereits 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim "heute-journal" waren später am Abend sogar 5,29 Millionen Menschen dabei. Auch hier lagen die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,3 und 13,2 Prozent deutlich über den Normalwerten.

Abseits der Nachrichten lagen ARD und ZDF indes in der Primetime auf Augenhöhe: Während eine "Inga Lindström"-Wiederholung im Zweiten von 4,87 Millionen Menschen gesehen wurde, erreichte das Pokalspiel im Schnitt 4,77 Millionen. Der Gesamt-Marktanteil der Live-Übertragung belief sich auf 17,3 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen 17,8 Prozent erzielt wurden. Nach Abpfiff kam eine Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" schließlich noch auf 2,39 Millionen Zuschauende. Ebenfalls stark blieb das ZDF: Dort erreichte "37 Grad" zunächst 3,04 Millionen Menschen, ehe "Markus Lanz" ab 23 Uhr mit 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer starke 18,8 Prozent Marktanteil erzielte. Das "heute-journal Update" steigerte sich danach sogar auf über 20 Prozent.

Ein gewohnt erfolgreiches Tagesprogramm sorgte zudem dafür, dass das ZDF am Dienstag mit durchschnittlich 16,4 Prozent Marktanteil klarer Marktführer beim Gesamtpublikum wurde. Problemzonen wie das "Familien-Kochduell" im Ersten gab es bei den Mainzern nicht - die neue Show mit Steffen Henssler brachte es nach 16 Uhr auf nur 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie katastrophale 3,5 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: "Die Rosenheim-Cops" unterhielten parallel dazu im ZDF mehr als drei Millionen Personen.