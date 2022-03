Wie groß das Informationsbedürfnis ist, lässt sich in diesen Tagen auch an den TV-Quoten ablesen - so war am Dienstag der "Brennpunkt" die meistgesehene Sendung des Tages (DWDL.de berichtete). Aber auch bei den Nachrichtensender informierten sich erneut eine Vielzahl an Menschen: So verzeichnete ntv einen herausragenden Marktanteil von 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch stärkere 4,2 Prozent. Welt bewegte sich mit 3,2 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls deutlich über den Normalwerten. Beide Kanäle lagen damit zugleich vor Kabel Eins, das am Dienstag beim jungen Publikum im Schnitt nicht über 3,0 Prozent hinauskam.

Beachtliche Quoten verzeichnete ntv beispielsweise zur Mittagszeit: Die "Nachrichten" erreichten um kurz nach 12 Uhr mehr als eine halbe Million Menschen und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf 8,4 Prozent. Als der ukrainische Präsident Selenskyj später eine Rede hielt, wurden 8,3 Prozent erzielt. Insgesamt erreichte der RTL-Nachrichtensender zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

In den Morgen- und Vormittagsstunden hatte ntv zudem erneut zusammen mit RTL eine gemeinsame Sondersendung gefahren, mit der auch das Hauptprogramm erneut sehr erfolgreich war. Durchschnittlich 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte alleine RTL zwischen 6 und 12 Uhr, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei hervorragenden 16,8 Prozent. Auch "Punkt 12" erwies sich im weiteren Verlauf mit 13,1 Prozent noch als Erfolg für den Privatsender, der mit seinem regulären Nachmittagsprogramm jedoch nicht punktete. "Ich klick das hin" und "Die Retourenprofis" blieben mit Marktanteilen von 6,5 und 7,5 Prozent deutlich im roten Bereich.

ntv bewegte sich dagegen auch am Nachmittag noch weit über dem eigenen Senderschnitt - und lag um 15 Uhr mit insgesamt 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar klar vor RTL. Neben den privaten Nachrichtensendern erreichte aber auch das öffentlich-rechtliche Phoenix am Dienstag hohe Quoten: Dort lag der Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum bei 1,7 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei 1,8 Prozent.