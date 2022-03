am 02.03.2022 - 12:15 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Am Dienstag wurde die Liste der am häufigsten ausgestrahlten Werbespots im deutschen Fernsehen mit großem Vorsprung vom Kreditvermittler Smava angeführt: Über 200 Mal lief der 20-sekündige Spot, zählt man noch einen 7-sekündigen Spot dazu, liegt die Zahl sogar bei 265. Zum Vergleich: Ikea landet mit deutlichem Rückstand und 147 Ausstrahlungen auf dem zweiten Platz. Viele der Smava-Spots liefen allerdings auf kleineren Sendern - am häufigsten davon auf DMAX, National Geographic und dem History Channel - zudem überwiegend morgens, vor- und nachmittags.

© AdScanner

Daher taucht Smava im AdScanner-Ranking der Werbespots mit der höchsten Reichweite auch gar nicht auf. Die wird von einem 15-sekündigen Spot für die Zahnpasta Odol-med 3 Naturals von GlaxoSmithKline Consumer Healthcare angeführt. Insgesamt wurde der Spot dabei 62 Mal gezeigt. Dahinter finden sich Spots für die Wochenangebote der Discounter. Bemerkenswert außerdem: RTL Deutschland sendete auf den Sendern der Gruppe 30 Mal ihren Spendenaufruf für die Ukraine, was ihn zum fünftmeistgesehenen Spot des Tages macht.

© AdScanner

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.