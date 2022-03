Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sorgt seit der vergangenen Woche für etliche Programmänderungen und sorgte beispielsweise auch dafür, dass das Finale der ARD-Serie "ZERV - Zeit der Abrechnung" gar nicht im Ersten gezeigt wurde. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden stattdessen auf One und die Mediathek verwiesen. Viele dürften die Serie daher nun noch gar nicht zu Ende gesehen haben, viele holten die Folgen aber auch zeitversetzt nach. Das führte dazu, dass der kleine Sender One in der vergangenen Woche mit den beiden finalen "ZERV"-Folgen die beiden am stärksten zeitversetzt genutzten Sendungen im Programm hatte.

Die Reichweite stieg dort nachträglich noch um 270.000 bzw. 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 1,4 bzw. 1,53 Millionen an. Das ließ auch den Marktanteil nochmal erheblich steigen, bei der letzten Folge 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Von den Reichweiten bei der Ausstrahlung im Ersten ist One aber natürlich trotzdem weit entfernt. Dort lag die erste Folge endgültig gewichtet nun bei 4,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, bei Folge 4 waren noch 3,73 Millionen übrig - auch hier gab's also im Lauf der Zeit schon einen deutlichen Rückgang.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZERV - Zeit der Abrechnung 24.02.

21:04 1,53

(+0,31) 5,0%

(+0,9%p.) 0,16

(+0,04) 1,8%

(+0,5%p.) ZERV - Zeit der Abrechnung 24.02.

20:14 1,40

(+0,27) 4,4%

(+0,8%p.) 0,12

(+0,04) 1,3%

(+0,4%p.) extra 3 24.02.

23:19 1,75

(+0,26) 11,8%

(+1,3%p.) 0,58

(+0,14) 13,8%

(+2,2%p.) Let's dance 25.02.

20:31 4,18

(+0,25) 17,8%

(+0,6%p.) 1,34

(+0,14) 22,3%

(+1,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 24.02.

20:36 2,26

(+0,23) 8,3%

(+0,6%p.) 1,38

(+0,17) 17,4%

(+1,3%p.) München Mord - Dolce Vita 26.02.

20:14 7,27

(+0,22) 24,4%

(+0,2%p.) 0,63

(+0,02) 9,3%

(-0,0%p.) ZERV - Zeit der Abrechnung 23.02.

20:15 3,94

(+0,19) 13,1%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,03) 6,3%

(+0,2%p.) Die Kanzlei - Reif für die Insel 25.02.

20:47 4,53

(+0,18) 15,6%

(+0,3%p.) 0,48

(+0,00) 6,7%

(-0,3%p.) ZERV - Zeit der Abrechnung 23.02.

21:04 3,73

(+0,18) 12,9%

(+0,3%p.) 0,41

(+0,03) 5,6%

(+0,1%p.) Tatort: Kehraus 27.02.

20:30 9,08

(+0,17) 27,3%

(-0,1%p.) 1,93

(+0,03) 22,5%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.02.-27.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Da "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" in der vergangenen Woche pausierten - eigentlich wegen der geplanten Sendung "Mainz bleibt Mainz", die dann allerdings angesichts der Geschehnisse in der Ukraine auch nicht ausgestrahlt wurde, hielt in der vergangenen Woche "Extra 3" das Fähnchen der Satire-Sendungen hoch. Die Sendung sammelte nachträglich noch über eine vierte Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was die Gesamtreichweite noch auf 1,75 Millionen steigen ließ. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. Damit war das der höchste Marktanteils-Nachschlag aller Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr.

Direkt dahinter platzierten sich noch "Germany's Next Topmodel", das um 1,3 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent Marktanteil zulegte, damit aber trotzdem deutlich unter den Werten der Vorwochen blieb, sowie "Let's Dance", das nach der endgültigen Gewichtung ebenfalls noch 1,3 Prozentpunkte besser dastand als zunächst ausgewiesen und somit nun 22,3 Prozent erreichte. "ZDF Magazin Royale" und "heute-show" schafften es mit Wiederholungen auf ZDFneo aus der vorangegangen Woche übrigens trotzdem noch in die Top-Listen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 24.02.

23:19 1,75

(+0,26) 11,8%

(+1,3%p.) 0,58

(+0,14) 13,8%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 24.02.

20:36 2,26

(+0,23) 8,3%

(+0,6%p.) 1,38

(+0,17) 17,4%

(+1,3%p.) Let's dance 25.02.

20:31 4,18

(+0,25) 17,8%

(+0,6%p.) 1,34

(+0,14) 22,3%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 24.02.

22:41 0,17

(+0,07) 0,8%

(+0,3%p.) 0,10

(+0,07) 1,7%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.02.

19:38 2,56

(+0,15) 9,1%

(+0,5%p.) 0,83

(+0,10) 12,6%

(+1,1%p.) Kitchen Impossible 27.02.

20:14 1,82

(+0,17) 6,6%

(+0,4%p.) 0,97

(+0,11) 13,7%

(+1,1%p.) Der Bachelor 23.02.

20:15 2,05

(+0,14) 7,1%

(+0,3%p.) 1,07

(+0,11) 14,9%

(+1,1%p.) heute-show 24.02.

21:35 0,37

(+0,11) 1,3%

(+0,4%p.) 0,15

(+0,09) 1,8%

(+1,0%p.) Bull 22.02.

23:25 0,56

(+0,06) 4,8%

(+0,4%p.) 0,13

(+0,03) 4,8%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 23.02.

19:38 2,59

(+0,10) 9,5%

(+0,2%p.) 0,85

(+0,08) 13,8%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.02.-27.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV