Rund eine Stunde lang stand Bundeskanzler Olaf Scholz Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen ZDF-Talkshow am Donnerstagabend Rede und Antwort. Die Ausstrahlung kam dabei im Schnitt auf 4,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, für die um 22:15 Uhr gestartete Sendung war dies die beste Reichweite seit April 2020. Gleiches gilt auch für den Gesamtmarktanteil. Das Gespräch mit Scholz erreichte 19,9 Prozent, besser lief es ebenfalls vor knapp zwei Jahren.

Wie schon in den Tagen zuvor war ein großes Interesse an der aktuellen Berichterstattung rund um die Lage in der Ukraine und um den russischen Präsidenten Putin zu spüren. Ein um 20:15 Uhr gesendeter "Brennpunkt" im Ersten erreichte etwa 6,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (20,9%). Die zuvor gesendete "Tagesschau" kam alleine im Ersten auf 5,71 Millionen Zusehende. Die "heute"-Nachrichten im ZDF hatten ab 19 Uhr etwas mehr als fünf Millionen Menschen über die Lage informiert – das entsprach einer Durchschnittsquote von 20,5 Prozent.

Höhere Reichweiten als Nachrichtenprogramme, die in den TV-Charts vom Donnerstag die Plätze zwei bis vier einnehmen, generierte nur "Der Bergdoktor", der zur besten Sendezeit im Zweiten auf Sendung ging und etwas Ablenkung vom Ernst der Lage bot. Die aktuelle Episode kam auf 6,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen übertraf die 90 Minuten lange Ausstrahlung mit 21,8 und 10,4 Prozent den ZDF-Senderschnitt klar.

"Der Bergdoktor" zog somit auch deutlich am "Bozen-Krimi" im Ersten vorbei, der um kurz nach halb neun an den Start ging. Mit 5,5 Millionen Zusehenden war aber auch diese Reihe von Erfolg gekrönt. 18,5 Prozent wurden insgesamt erzielt. Stark unterwegs war derweil am späteren Abend im ZDF auch "Markus Lanz". Im Anschluss an den Illner-Talk kam die Gesprächssendung aus Hamburg auf 19,5 Prozent Marktanteil (rund 2,2 Mio.). In Sachen Quote war dies der drittbeste Wert dieses Jahres.

Bei allen Zusehenden führte entsprechend das ZDF mit 17,1 Prozent Tagesmarktanteil vor dem Ersten mit 12,6 Prozent. Nachrichtensender ntv kam am Donnerstag auf 2,5 Prozent und lag somit nur ein Zehntel hinter Kabel Eins. Welt erreichte 1,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte ntv 3,5 Prozent, Welt 2,1 Prozent. Phoenix landete in dieser Altersklasse bei 1,2 Prozent Tagesmarktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV