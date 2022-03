Mit erstmals über zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen machte die seit Mitte Februar im RTL-Nachmittagsprogramm laufende Sendung "Ich klick das hin!" noch am Mittwoch ab 15 Uhr eine relativ gute Figur. Ernüchterung folgte aber auf dem Fuße. Für die "Tutorial-Tester" ging es nur 24 Stunden später stark bergab. Mit nur noch 4,3 Prozent wurde der schlechteste Wert in der jungen Format-Historie eingefahren. Nur noch 80.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Somit lag RTL am Donnerstag in dieser Sendestunde auf Augenhöhe mit "Let's Love" bei RTLzwei, wo ebenfalls 80.000 Zusehende für 4,2 Prozent Marktanteil sorgten.

Eine ab kurz nach halb vier gesendete "Monk"-Wiederholung bei ZDFneo kam ebenfalls auf diese Reichweite bei den Jungen. Ein möglicher Grund für das schnelle Abschmieren: Im ZDF lief am Donnerstag ab 14:30 Uhr für rund eineinhalb Stunden eine Biathlon-Übertragung, bei den 14- bis 49-Jährigen auf starke 14,9 Prozent Marktanteil kam. 2,01 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Der Live-Sport machte auch Sat.1 zu schaffen: Die ab 15 Uhr gezeigten Einsätze von "Auf Streife – Die Spezialisten" liefen mit sechs Prozent in der Zielgruppe ebenfalls schwächer als üblich.

Im RTL-Programm legten "Die Retourenprofis" ab 16 Uhr immerhin deutlich zu und landeten bei 7,8 Prozent Marktanteil. Nach einem "RTL Aktuell Spezial", das 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, kam die Daily "Unter uns" am Donnerstag auf 9,9 Prozent, 8,1 und 11,4 Prozent standen danach für die Magazine "Explosiv" und "Exclusiv" auf dem Papier. In Sat.1 holten "Klinik am Südring" und "Lenßen übernimmt" im weiteren Verlauf des Nachmittags ordentliche 8,8 und mäßige sieben Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV