Die gute Nachricht für RTL: "Deutschland sucht den Superstar" kann noch immerhin zweistellige Marktanteile holen. Drei Mal in Folge gelang das zuletzt nicht, diesmal hingegen reichten 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige, um in der klassischen Zielgruppe einen Marktanteil von 10,7 Prozent zu erzielen. Auch die Gesamt-Reichweite von "DSDS" zog wieder an: 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal insgesamt im Schnitt ein, das waren 120.000 mehr als noch in der vergangenen Woche (im Vergleich hier die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung).

Bei RTL darf man also ein wenig aufatmen - aber nur ein wenig, denn "DSDS" liegt nicht nur nach wie vor weit unter den Werten der vergangenen Jahre, sondern musste sich selbst beim jungen Publikum der ARD-Show "Hirschhausens Quiz des Menschen" im direkten Vergleich knapp geschlagen geben. Die Reichweite in der Altersgruppe 14-49 lag um 0,01 Millionen höher, der Marktanteil aufgrund der noch etwas längeren Sendezeit sogar etwas deutlicher bei 11,2 Prozent. Insgesamt hatten 3,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Show im Ersten verfolgt.

Zielgruppen-Marktführer in der Primetime war aber weder RTL noch Das Erste, sondern Sat.1: Der Film "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" überzeugte dort mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen, insgesamt wurden 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. ProSieben hielt sich mit der "Stapelshow" auf dem überschaubaren Niveau der vergangenen Wochen bei 8,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Show scheiterte in Sachen Gesamt-Reichweite erneut knapp an der Millionen-Marke. Mäßiges Interesse herrschte an der XXL-Doku über "Die Macht von Social Media", die bei Vox 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Doch zurück zu RTL: Während "DSDS" also wieder etwas besser lief, gerät die Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" aus Quotensicht zunehmend zu einer Enttäuschung. Mit nur noch 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stürzte die Show auf einen neuen Tiefstwert, auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,26 Millionen so gering aus wie noch nie. Im Vergleich zur Vorwoche kam fast eine viertel Million Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Immerhin ließ "Take me out" den Marktanteil danach wieder auf 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Langsam rückläufig ist unterdessen das Interesse an der umfangreichen Ukraine-Berichterstattung von RTL. Das "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr erreichte diesmal nur 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit weit hinter dem "Brennpunkt" im Ersten, der 18,1 Prozent Marktanteil erzielte. Die lange gemeinsam mit ntv realisierte Live-Strecke zwischen 6 und 16:45 Uhr erzielte einen Marktanteil von 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV