Mit einem Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum schob sich das SWR Fernsehen am Samstag an Sendern wie ProSieben oder RTLzwei bis auf Platz 7 nach vorne. Maßgeblichen Anteil daran hatte dabei die Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg", die im Anschluss an den parallel auch im SWR zu sehenden "Brennpunkt" im Schnitt 1,75 Millionen Schlager-Fans vor dem Fernseher versammelte. Das entsprach bundesweit einem Marktanteil von 6,2 Prozent beim Gesamtpublikum, 1,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Im SWR-Gebiet lag der Marktanteil sogar bei 12,7 Prozent.

Und der SWR schaffte es auch, die Schlagerfans im weiteren Verlauf des Abends dran zu halten: "Die größten Schlager-Kulthits der 70er" ließen zwischen 22:37 Uhr und 0:37 Uhr im Schnitt noch immer 950.000 Menschen laufen, der Marktanteil hielt sich damit bis nach Mitternacht bei 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,2 Prozent Marktanteil erzielt.

Von den Dritten ebenfalls gut im Geschäft war am Samstagabend der NDR mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent. Hier lief es am Abend für Krimis aus dem Archiv gut: "Nord bei Nordwest: Dinge des Lebens" wurde von 1,31 Millionen Menschen um 20:15 Uhr eingeschaltet, das entsprach einem Marktanteil von 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,4 Prozent Marktanteil gemessen. "Harter Brocken" erreichte später am Abend noch 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was 4,1 Prozent Marktanteil entsprach.

Punkten konnte von den kleineren Sendern am Samstagabend unter anderem auch Super RTL, wo "Asterix der Gallier" starke 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Lego Masters" kam danach noch auf 2,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch der Disney Channel war erfolgreich unterwegs und erzielte um 20:15 Uhr 2,4 Prozent Marktanteil für den Film "Merida - Legende der Highlands".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV