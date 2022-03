Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigsten Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Diese Erkenntnis ist aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Der Verlauf am Samstag zeigt eine sehr stabile Reichweite für den ZDF-Krimi "Das Quartett - Dunkle Helden", die Kurve zeigt hier nur nach dem Ende des "Brennpunkts" im Ersten einen kleinen Ausschlag, im Wesentlichen hatten sich die Krimi-Fans aber schon um 20:15 Uhr eingefunden und blieben auch bis zum Ende dran - um dann mit dem Start der zweiten Folge von "Der Überfall" umgehend umzuschalten. Wie schon am Freitag zeigt sich dabei auch in Folge 2, dass die Serie nicht nur ein Spontan-Abschalter war, sondern im Lauf der Zeit auch noch sukzessiv weiteres Publikum verlor - das lässt nichts Gutes für die weitere Quotenentwicklung in den kommenden beiden Wochen erwarten.

Um 21:45 Uhr und auch im weiteren Verlauf wurden also Unmengen an Zuschauerinnen und Zuschauern frei, die dann auf der Suche nach anderweitiger Unterhaltung waren. Davon profitierte besonders deutlich "Hirschhausens Quiz des Menschen" im Ersten, dessen Reichweite umgehend deutlich anstieg - allerdings gegen 21:50 auch einen Höhepunkt erreichte, einige also nicht allzu lang halten konnte. Trotzdem lag die Reichweite nach dem Ende des ZDF-Krimis den AdScanner-Daten zufolge signifikant höher als zuvor. Es zeigt sich aber auch: Nach 22:30 Uhr verliert das Publikum nach und nach die Lust auf die Show, die mit einer Laufzeit bis 23:30 Uhr für viele einfach zu lange dauert.

Auch bei "DSDS" und selbst beim schon in der Endphase befindlichen Sat.1-Film zeigt sich nach Ende des ZDF-Krimis ein Ausschlag nach oben. Eher ungünstig ist es hingegen, wenn man zum Ende des ZDF-Krimis gerade in einer Werbepause ist wie das bei ProSieben der Fall war. Dort zeigte sich erst später gegen 22:25 Uhr ein Anstieg, als in der Werbepause von "DSDS" offenbar viele nochmal bei der "Stapelshow" vorbei schauten.

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch? Dass beim ZDF nach dem Ersten und RTL der drittmeiste Austausch mit Eurosport stattfand, lässt sich dabei mit den großflächigen Wintersport-Übertragungen auf beiden Sendern erklären.