In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Die Spots mit der höchsten Reichweite kamen am Montag nach der AdScanner-Auswertung dabei vom Getränke-Lieferdienst Flaschenpost sowie dem Supermarkt REWE, der für seine Discount-Marke warb - dabei aber gar nicht in erster Linie auf das Preisniveau abstellte. Der Claim lautet hier: "Seit 40 Jahren vom Leben getestet". Am reichweitenstärksten waren bei beiden Spots übrigens Ausstrahlungen während "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", bei REWE sortiert sich knapp dahinter eine Ausstrahlung während "Wer weiß denn sowas" aus dem ARD-Vorabend ein. Flaschenpost vermutet seine Zielgruppe hingegen wohl nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen - jedenfalls liefen die Spots am Montag ausschließlich bei den Privaten.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

In der Hitliste der meistgezeigten Spots lag auch am Montag wieder Smava mit über 200 Ausstrahlungen ganz vorne - dieses Bild zeigt sich nun schon seit Beginn unserer Ausweisungen Anfang des Monats durchgehend. Seither erstmals nicht in der Hitliste taucht hingegen Ikea auf. Zwischen dem 1. Februar und 6. März wurden durchgehend täglich mindestens 130 Mal Ikea-Spots gezeigt, am Montag waren es nur noch 93. (Da es sich um verschiedene Spots handelte, reichte es im Ranking der Einzel-Spots nicht für eine Top10-Platzierung). Nachgelassen hat dabei aber vor allem die Frequenz, gar nicht so sehr die Reichweite: Mit 22,88 XRP über alle Spots hinweg lag man gar nicht allzu weit von Werten entfernt, wie sie auch an mehreren Tagen in der vergangenen Woche mit mehr Schaltungen erzielt worden waren. Deutlich reduziert wurden nämlich beispielsweise die extrem häufigen, aber in Sachen Reichweite nicht allzu wichtigen Schaltungen bei Sky Sport News.