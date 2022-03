In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der meistgesehenen Spots vom Dienstag warb dabei wieder für eine Zahnpasta von GlaxoSmithKline, die mit ihrem hohen Anteil natürlicher Inhaltsstoffe überzeugen will. Der Spot lief dabei besonders häufig bei ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins, allerdings hier vor allem im Tagesprogramm. In der Primetime wer er hingegen nur bei RTLzwei geschaltet, wo er dann auch die höchsten Reichweiten erzielte.

Etwas weiter unten in der Liste findet sich immerhin auf Platz 9 ein Spot von Amazon für sein Prime-Video-Angebot. Darin wurde für die Champions-League-Übertragung des gestrigen Spiels bei dem Streaming-Angebot geworben. Besonders häufig war der Spot bei RTL geschaltet. Auch während die Partie schon lief versuchte Prime Video abends dann übrigens noch, die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Umschalten zu Prime Video zu bewegen.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Lässt man die Reichweite außen vor und betrachtet nur die Anzahl an Ausstrahlungen, dann lag auch am Dienstag wieder der Kreditvermittler Smava auf Platz 1, der 20-sekündige Spot lief einmal mehr über 200 Mal, dahinter platzierte sich wirkaufendeinauto.de. Auch Ikea meldete sich mit über 100 Ausstrahlungen zurück in der Top-Liste, aus der Man am Vortag erstmals in diesem Monat rausgefallen war.