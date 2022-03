Die Rückkehr von Moderator Jörg Pilawa ist am Mittwochabend in Sat.1 auf nicht allzu großes Interesse gestoßen. Mit dem neuen "Quiz für Dich" lockte er zur besten Sendezeit gerade einmal 6,5 Prozent der klassisch Umworbenen vor die Bildschirme – und lag somit exakt gleichauf mit "Die große Terra X Show" im ZDF, die von Johannes B. Kerner präsentiert wurde. Das öffentlich-rechtliche Unterhaltungsformat kam im Schnitt auf 0,44 Millionen Zusehende im Alter von 14 bis 49 Jahren, Jörg Pilawa holte 0,43 Millionen. Insgesamt lag das ZDF natürlich weit vor Sat.1.

"Die große Terra X Show" gelangte in ihren 90 Minuten Sendezeit auf 3,03 Millionen Zusehende im Alter ab drei Jahren, das "Quiz für Dich" musste sich mit 1,48 Millionen begnügen. Schlechte Quoten fuhr schließlich auch eine neue Folge von "Halbpension für Schmitz" ab 22:33 Uhr ein. Das Comedy-Format generierte im Schnitt nur noch 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite insgesamt war auf 600.000 Zusehende gesunken, 200.000 waren davon im werberelevanten Alter. Mit niedrigen Quoten ging es für Sat.1 schließlich auch in die Nacht. Ein Quick-Repeat von "Quiz für Dich", gesendet ab kurz nach halb zwölf Uhr, ließ die Ergebnisse auf nur noch 3,9 Prozent sinken.

So war es also allgemein kein guter Mittwoch für Sat.1, den der Sender mit dürftigen 5,9 Prozent Tagesmarktanteil abschloss. Platz fünf bei den Werberelevanten war die Folge. Probleme hatte auch RTLzwei: Dort kam eine weitere Ausgabe der "Retourenjäger" zur besten Ausstrahlungszeit nicht über 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Am Vorabend sorgten die Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" für 5,2 und 5,7 Prozent. Der gemessene RTLzwei-Tagesmarktanteil am Mittwoch belief sich auf lediglich 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, somit war der Sender das schwächste Vollprogramm.

