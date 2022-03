Über ein sehr stabiles Zielgruppenpublikum kann sich "Der Bachelor" bei RTL freuen. Die zurückliegenden drei Ausgaben erreichten zwischen 0,96 und 0,94 Millionen Zuschauenden im Alter zwischen 14 und 49-Jährigen. Trotz stabiler Reichweite stiegen die Quoten bei den Umworbenen am Mittwoch deutlich. Mit nun 14,3 Prozent Marktanteil belegte die Sendung in der Zeitschiene zwischen 20:30 und 22:30 Uhr nicht nur den vordersten Platz, für das Format war es zugleich die beste Quote seit Anfang Februar. Insgesamt kam "Der Bachelor" am Mittwochabend bei RTL auf 1,8 Millionen Zusehende.

Und während dieses Format also Zuwächse verbucht, landete das neue "TV total" bei ProSieben erstmals bei weniger als zehn Prozent Marktanteil. Für Sebastian Pufpaff ging es ab 20:15 Uhr auf 9,7 Prozent nach unten. Besonders deutlich fielen die Verluste bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo im Vergleich zur Vorwoche rund 200.000 Zusehende fehlten und die Sehbeteiligung noch bei 0,67 Millionen lag. Insgesamt sahen "TV total" 1,11 Millionen Menschen ab drei Jahren, auch das war die schwächste Reichweite seit der Rückkehr im November 2021.

Das nachfolgend gezeigte "Zervakis & Opdenhövel. Live", diesmal nur von Linda Zervakis moderiert, legte nach zwei Ausgaben mit weniger als fünf Prozent auf niedrigem Niveau recht deutlich zu: Sechs Prozent Marktanteil sahen eine auf etwas mehr als 75 Minuten gestraffte Folge des Journals. Die Gesamt-Reichweite lag bei 540.000. Nach 22:45 Uhr war ProSieben dann kaum mehr gefragt. Eine "10 Fakten"-Ausgabe kam nicht über 3,8 Prozent Marktanteil hinaus.

Zurück aber zu RTL: Dort punktete ab 22:50 Uhr eine weitere "stern TV"-Ausgabe mit ordentlichen 11,7 Prozent, zuvor hatte "RTL Direkt" 12,1 Prozent bei den Umworbenen generiert. Sehr gefragt war auch ein 20:15-Uhr-Spezial von "RTL Aktuell" zur Lage in der Ukraine (14,4%). Schlecht entwickelt hat sich nach starkem Start mittlerweile das neue "Chefkoch TV" um elf Uhr vormittags. Gestartet am Montag mit zweistelligen Werten, fiel de Sendung schon am Dienstag in den einstelligen Bereich und markierte am Mittwoch mit gerade einmal noch 5,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil einen bisherigen Tiefpunkt. Rund 320.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV