Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Man sei sich nicht ganz sicher gewesen, ob man überhaupt senden solle, weil die Schnittmenge aus Nachrichtenlage und Comedy aktuell gegen Null gehe - so eröffnete Oliver Welke am vergangenen Freitag die erste "heute-show" nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Dass das Bedürfnis nach satirischer Einordnung groß war, zeigen aber die Quoten: Schon die vorläufig gewichteten Zahlen fielen höher aus als in den Wochen zuvor, obendrein war auch die zeitversetzte Nutzung stärker.

Im Nachhinein erhöhte sich so die Gesamt-Reichweite noch um 0,98 Millionen auf 5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - alles in allem 650.000 mehr als zwei Wochen zuvor. Noch gar nicht eingerechnet sind hier wie immer all jene, die über die Mediathek zugeschaut haben. Gemeinsam mit dem "ZDF Magazin Royale", das nachträglich noch 600.000 weitere Zusehende einsammelte und seine Gesamt-Reichweite so auf 2,76 Millionen erhöhte, führten die beiden Satire-Sendungen des ZDF die Hitliste der Formate, die am stärksten durch zeitversetzte Nutzung profitierten, damit wieder an. Besonders der Marktanteil in der Zielgruppe ging mit +6,3 bzw. 7,0 Prozentpunkten noch durch die Decke. Und auch "Extra 3" im Ersten war zeitversetzt wieder stark gefragt, hier erhöhte sich der Marktanteil beim jungen Publikum noch um 2,7 Prozentpunkte, die Gesamt-Reichweite um 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Stärker als bei anderen "Tatorten" fiel die zeitversetzte Nutzung unterdessen beim Münster-Krimi "Propheteus" aus: Um 490.000 kletterte hier die Gesamt-Reichweite im Nachhinein noch auf 11,51 Millionen. Das ist beachtlich, ändert aber auch nichts daran, dass die neueste Folge weit hinter dem Erfolg früherer Münster-"Tatorte" zurückblieb. "Des Teufels langer Atem" erreichte im Januar nach endgültig gewichteten Werten noch über drei Millionen Menschen mehr.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 04.03.

22:41 5,37

(+0,98) 22,3%

(+2,8%p.) 1,80

(+0,61) 25,3%

(+6,3%p.) ZDF Magazin Royale 04.03.

23:16 2,76

(+0,60) 14,7%

(+2,3%p.) 1,33

(+0,53) 23,7%

(+7,0%p.) Tatort: Propheteus 06.03.

20:31 11,51

(+0,49) 34,9%

(+0,4%p.) 2,52

(+0,18) 30,2%

(+0,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.02.

19:38 2,70

(+0,36) 9,1%

(+0,7%p.) 0,97

(+0,11) 13,8%

(-0,3%p.) Der Staatsanwalt 04.03.

20:15 7,76

(+0,31) 25,4%

(+0,3%p.) 0,71

(+0,04) 9,5%

(+0,2%p.) Let's dance 04.03.

20:31 4,38

(+0,31) 17,9%

(+0,5%p.) 1,30

(+0,16) 19,6%

(+1,0%p.) extra 3 03.03.

23:11 1,82

(+0,23) 12,6%

(+1,1%p.) 0,50

(+0,14) 12,4%

(+2,7%p.) The Voice Kids 04.03.

20:15 1,87

(+0,21) 6,4%

(+0,5%p.) 0,65

(+0,07) 8,7%

(+0,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 03.03.

20:35 2,34

(+0,21) 9,3%

(+0,5%p.) 1,46

(+0,15) 22,2%

(+1,2%p.) Der Bozen-Krimi: Verspieltes Glück 03.03.

20:33 5,70

(+0,20) 18,6%

(+0,1%p.) 0,53

(+0,01) 6,7%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.02.-06.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nennenswerte Aufschläge gab's nachträglich in der vergangenen Woche auch für andere diverse Unterhaltungsshows. "Wer wird Millionär" und "Let's Dance" etwa erhöhten ihren Zielgruppen-Marktanteil nachträglich noch um jeweils einen Prozentpunkt, ebenso "7 Tage, 7 Köpfe" bei RTL - das allerdings selbst damit noch an der 10-Prozent-Marke scheiterte. "Germany's Next Topmodel" konnte nachträglich noch um 1,2 Prozentpunkte auf nun 22,2 Prozent Marktanteil zulegen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 04.03.

23:16 2,76

(+0,60) 14,7%

(+2,3%p.) 1,33

(+0,53) 23,7%

(+7,0%p.) heute-show 04.03.

22:41 5,37

(+0,98) 22,3%

(+2,8%p.) 1,80

(+0,61) 25,3%

(+6,3%p.) extra 3 03.03.

23:11 1,82

(+0,23) 12,6%

(+1,1%p.) 0,50

(+0,14) 12,4%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 03.03.

18:49 2,55

(+0,18) 10,3%

(+0,6%p.) 0,36

(+0,09) 7,0%

(+1,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 04.03.

19:38 2,75

(+0,16) 10,0%

(+0,5%p.) 0,91

(+0,11) 14,8%

(+1,4%p.) Alles was zählt 04.03.

19:07 2,35

(+0,18) 9,6%

(+0,6%p.) 0,55

(+0,08) 11,0%

(+1,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 03.03.

20:35 2,34

(+0,21) 9,3%

(+0,5%p.) 1,46

(+0,15) 22,2%

(+1,2%p.) 7 Tage - 7 Köpfe 05.03.

23:12 1,35

(+0,09) 7,6%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,06) 9,6%

(+1,0%p.) Wer wird Millionär ? 28.02.

20:45 3,53

(+0,18) 12,4%

(+1,6%p.) 0,87

(+0,02) 11,9%

(+1,0%p.) Let's dance 04.03.

20:31 4,38

(+0,31) 17,9%

(+0,5%p.) 1,30

(+0,16) 19,6%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.02.-06.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV