In erster Linie für die Nutzung in der ZDF Mediathek wurde die neue Krimiserie "Der Überfall", die schon am ersten Wochenende im linearen Programm eine Enttäuschung war, konzipiert. Auch an diesem Freitag nun waren die gemessenen Ergebnisse der linearen Auswertung alles andere als gut. "Der Überfall" schnitt um einiges schlechter ab als die sonst freitags um 21:15 Uhr laufenden Krimiserien "SOKO Leipzig" oder "Letzte Spur Berlin". Nur noch 2,73 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein – eine Woche zuvor kam eine freitags gesendete Episode nach vorläufig gewichteten Zahlen noch auf viereinhalb Millionen. Die zweite, dann samstags gesendete Folge, landete bei rund 2,6 Millionen. Am Freitag nun musste sich das ZDF also mit gerade einmal 9,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,2 Prozent mager aus.

Dabei hatte "Der Staatsanwalt" zuvor zu überzeugen gewusst. Das Staffelfinale der laufenden Runde knüpfte dabei zwar nicht an die überragenden Vorwochenwerte an (mehr dazu hier), landete aber dennoch bei 6,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und war daher die meistgesehene Sendung des Freitags. 20,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab kommendem Freitag nimmt zur besten Sendezeit "Der Alte" die Ermittlungen auf.

Zuschauer-Trend: Der Staatsanwalt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Sehr gefragt waren im Zweiten dann auch noch "heute show" und "ZDF Magazin Royale". Die von Oliver Welke moderierte Sendung kam ab 22:50 Uhr auf 3,81 Millionen Zusehende, das "ZDF Magazin Royale" ab kurz vor halb zwölf auf 1,57 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden äußerst starke 20,4 und 16,6 Prozent gemessen – was jedoch nie das Ende der Fahnenstange ist. Beide Formate legen über die zeitversetzte Nutzung Woche für Woche überdurchschnittlich zu.

Weitere ZDF-Quotenhits am Freitag: "Bares für Rares" am Nachmittag mit 20 Prozent, die "Rosenheim-Cops" als Wiederholung mit 21,1 Prozent und der Vorabendkrimi "SOKO Kitzbühel" ebenfalls mit genau 20 Prozent beim Publikum ab drei Jahren. Ein im Ersten zur besten Sendezeit gezeigter Film mit dem Titel "Servus, Schwiegersohn" lief derweil insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen recht gut. Dort landete er bei 7,4 Prozent Marktanteil, insgesamt sorgten 3,40 Millionen Zusehende für 11,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV