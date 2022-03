In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Hohen Werbedruck erzeugt hat am Freitag unter anderem Amazon. Das Unternehmen schaltete insgesamt elf verschiedene Spots – rechnet man alle zusammen, kam Amazon auf einen XRP von mehr als 94. Auf einen XRP von 48,7 kam dabei alleine ein Spot, der die einfachen Bestellmöglichkeiten bei Amazon in den Fokus stellte. Dieser 30-Sekünder lief auf zahlreichen deutschen Sendern und fand besonders hohe Beachtung in einem Werbeblock gegen 18:15 Uhr bei RTL ("Explosiv") und in der Primetime bei "Let's Dance". Eine stärkere Werbewirkung erzielte am Freitag nur ein von Henkel geschalteter Spot für seine Persil Discs 4in1 (XRP: 55,4).

Zudem lässt sich ablesen, dass Gaming-Fans derzeit stark umworben werden. In den Top10 nach Ausstrahlungen finden sich alleine am Freitag mehrere Spots für das Spiel Gran Turismo 7 und zudem auch einer für die PlayStation. Mit 88 geschalteten Werbespots schaffte es zudem Sky Deutschland in die Bestenliste. Mit einem 30 Sekunden langen Spot trommelte das Unternehmen heftig für die am kommenden Wochenende startende Formel 1-Saison. Zu sehen war der Spot interessanterweise am häufigsten bei Servus TV. Neben Ausstrahlungen auf Sport1, hier unter anderem während einer Volleyballübertragung, fand sich der Hinweis auf Sky Sport F1 auch überdurchschnittlich oft auf Welt wieder. Wie schon in den Tagen zuvor war ein Spot für Smava mit abermals rund 200 Ausstrahlungen Spitzenreiter.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.