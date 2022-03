Eigentlich verlief der Samstag für Das Erste dank "Klein gegen Groß" richtig gut - weit mehr als fünf Millionen Menschen entschieden sich für die Show mit Kai Pflaume, darunter viele Jüngere (DWDL.de berichtete). Den Vorlauf wussten im weiteren Verlauf des Abends auch die "Tagesthemen" für sich zu nutzen, die selbst um 23:31 Uhr noch 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichten. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil damit bei 17,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 10,1 Prozent drin.

Gute Voraussetzungen als für einen guten Start des neuen Musik-Formats "Playlist of my Life" - eigentlich. Zumindest im linearen Programm war die Sendung mit Jeanettte Biedermann und Gregor Meyle zumindest zum Auftakt nicht erfolgreich, was auch am zuvor noch gezeigten "Wort zum Sonntag" liegen könnte. Während das jedoch noch 1,50 Millionen Menschen erreichte, zählte "Playlist of my Life" gegen Mitternacht nur noch 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf 6,2 Prozent sinken ließen.

Dazu kommt, dass der Neustart das Publikum offensichtlich nicht restlos überzeugte, denn eine weitere Folge kam 30 Minuten später sogar nicht über 350.000 Zuschauende hinaus. Dementsprechend überschaubar war dann auch der Marktanteil, der bei nur noch 3,8 Prozent lag. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erwischten die beiden "Playlist of my Life"-Ausgaben mit Marktanteilen von 4,3 und 3,5 Prozent keinen überzeugenden Start.

An der Tagesmarktführerschaft des Ersten änderte das jedoch nichts: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Sender am Samstag nicht zu schlagen - was nicht nur an "Klein gegen Groß" lag, sondern auch an stundenlangen Sport-Übertragungen. So lockte der Biathlon-Massenstart der Männer zur Mitttagszeit schon 2,33 Millionen Fans vor den Fernseher, nach 15 Uhr kamen die Frauen auf 2,63 Millionen. In beiden Fällen waren Marktanteile von mehr als 20 Prozent drin. Am Vorabend erreichte die Bundesliga-"Sportschau" zudem noch 3,82 Millionen Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV