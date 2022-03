am 13.03.2022 - 09:26 Uhr

Nahezu im Alleingang hat die Free-TV-Premiere von "Jumanji: The Next Level" dafür gesorgt, dass der Samstag für Sat.1 nicht vollends ein Tag zum Vergessen wurde. In der Zielgruppe spielte der Spielfilm nämlich ganz vorne mit: 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich um 20:15 Uhr für die Erstausstrahlung - eine höhere Reichweite erzielte beim jungen Publikum nur die "Tagesschau". Entsprechend stark fiel dann auch der Marktanteil aus: Über sehr gute 14,3 Prozent kann sich Sat.1 am Morgen danach freuen.

Insgesamt unterhielt "Jumanji: The Next Level" im Schnitt 2,28 Millionen Menschen, die für einen Marktanteil von 8,0 Prozent sorgten. Im Anschluss schlug sich dann auch noch "Transcendence" mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,6 Prozent Marktanteil sehr wacker. Doch das war's dann auch schon mit den guten Nachrichten für den Privatsender, denn tagsüber konnte Sat.1 über weite Strecken überhaupt nichts reißen.

Den Tiefpunkt markierte dabei die Wiederholung der neuen Pilawa-Show "Quiz für Dich", die ab 14:43 Uhr gerade mal einen Marktanteil von 2,5 Prozent in der Zielgruppe einfuhr. Auch insgesamt war die Sendung mit lediglich 230.000 Zuschauenden kein Erfolg. Zuvor enttäuschte schon "Die Gegenteilshow" mit dürftigen 3,6 Prozent, im weiteren Verlauf des Tags blieben drei Folgen von "Let the music play" bei Marktanteilen zwischen 3,6 und 4,7 Prozent hängen.

Am Abend hatte derweil auch Kabel Eins mit Problemen zu kämpfen: Dort gingen zwei Folgen von "9-1-1 Notruf L.A." mit Marktanteilen von jeweils 2,5 Prozent in der Zielgruppe baden. Noch schlechter war RTLzwei unterwegs, das mit "Big Mamas Haus" um 20:15 Uhr nicht über 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam und sich somit deutlich hinter Super RTL einreihte, das mit "Asterix und Kleopatra" überdurchschnittliche 3,4 Prozent erzielte. Insgesamt erreichte der Zeichentrick-Klassiker mehr als doppelt so viele Menschen wie RTLzwei.

Vox setzte unterdessen auf einen 007-Doppelschlag, kam damit aber erst am späten Abend in Fahrt. "James Bond 007 - Sag niemals nie" blieb zunächst bei 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, ehe "Diamantenfieber" ab 23:00 Uhr noch mit 8,0 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV