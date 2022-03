Einst gehörte "Vermisst" zu den größten Quoten-Erfolgen im RTL-Programm. Dass der Sender derzeit neue Folgen zeigt, dürfte sich bei vielen Fans aber vermutlich kaum herumgesprochen haben, schließlich zeigt der Sender das Format inzwischen sonntags im Nachmittagsprogramm. Dort schalteten jetzt so wenige ein wie noch nie: Nur 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich ab 16:15 Uhr für "Vermisst" begeistern, darunter gerade mal 150.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Entsprechend dürftig fiel der Marktanteil in der Zielgruppe aus - mehr als 5,5 Prozent waren nicht drin.

"Vermisst" hatte es allerdings auch ziemlich schwer, denn im Vorfeld blieb die Wiederholung von "Wau! Die beliebtesten Hunde Deutschlands" bei 4,4 Prozent Marktanteil hängen. Der zur Mittagszeit ausgestrahlte Spielfilm "Designed with Love - Mode, Märchen und Manhattan" kam trotz Free-TV-Premiere sogar nicht über 3,8 Prozent sowie insgesamt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Besser, aber ebenfalls nur bedingt erfolgreich schnitt Martin Rütter ab, der mit seinem "Unvermittelbaren" ab 17:15 Uhr immerhin 9,2 Prozent erzielte.

Zweistellige Marktanteile gelang RTL am Sonntag letztlich nur mit seinen Informationsprogrammen, allen voran mit "RTL aktuell", das um 18:45 Uhr auf 14,6 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt informierten sich 3,23 Millionen Menschen bei dem Privatsender, der zudem schon am Morgen sein Programm über Stunden hinweg mit einer gemeinsamen Sondersendung mit ntv bespielte. Hierfür waren ab 6:00 Uhr recht überzeugende 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. RTL lag damit zugleich vor dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag", das ab 9:00 Uhr gerade mal 5,0 Prozent verzeichnete.

Auch sonst hatte Sat.1 am Sonntag nicht sonderlich viel zu melden: Die Wiederholung von "The Voice Kids" blieb nach dem "Frühstücksfernsehen" bei nur 4,9 Prozent hängen und am Vorabend läuft "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" weiter seiner früheren Bestform hinterher. Lediglich 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 6,8 Prozent in der Zielgruppe waren in dieser Woche für das Abspeck-Format drin. Schwache Vorabend-Quoten gab's aber auch für ProSieben, wo "taff weekend" und "Galileo Plus" mit Werten von 4,6 und 6,1 Prozent enttäuschten. "Zervakis & Opdenhövel. Live" geriet zudem am Nachmittag mit 2,9 Prozent ebenso unter die Räder wie die Wiederholung von "Lucky Stars", das zuvor ebenfalls nicht mal drei Prozent schaffte.

Die stundenlangen Quoten-Probleme schlugen sich auch in schwachen Tagesmarktanteilen nieder: So erreichte RTL lediglich 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 kam auf 6,0 Prozent und ProSieben lag mit 5,6 Prozent sogar nur knapp vor Kabel Eins. Unter den kleinen Sendern waren indes Welt und ntv am gefragtesten: Beide Nachrichtensender erzielten am Sonntag jeweils 2,0 Prozent in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV