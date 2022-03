Nicht wenige hatten "Die Geissens" vor einigen Jahren wohl schon abgeschrieben. Damals verzeichnete RTLzwei mit seiner Dokusoap über die "schrecklich glamouröse Familie" massiv sinkende Quoten. Doch längst ist das Format zurück in der Erfolgsspur - was in dieser Woche in den höchsten Quoten seit mehr als sieben Jahren gipfelte. Schon um 20:15 Uhr verzeichneten "Die Geissens" am Montag starke 9,1 Prozent Marktanteil, eine Stunde später waren sogar 9,6 Prozent in der Zielgruppe drin. Jeweils rund 1,1 Millionen Menschen konnten sich insgesamt für die Dokusoap begeistern.

Dank der Geissens ging RTLzwei am Montagabend übrigens bei den 14- bis 49-Jährigen als stärkster Verfolger von RTL hervor, wo zunächst ein neuerliches "RTL aktuell Spezial" mit 15,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt erreichte die Seondersendung im Schnitt 3,34 Millionen Menschen, die 10,9 Prozent Marktanteil entsprachen. "Wer wird Millionär?" steigerte sich im Anschluss auf 3,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam auf 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schwach lief es für RTL dagegen nach "RTL Direkt": Während das Nachrichtenmagazin noch einen Marktanteil von 10,7 Prozent erzielte, gerieten "Extra" und "Spiegel TV" mit Werten von 6,6 und 7,5 Prozent unter die Räder.

Für ProSieben verlief der Abend aber sogar durchweg schwach: Dort fiel "Young Sheldon" um 20:15 Uhr mit gerade mal 6,5 Prozent Marktanteil auf ein neues Allzeit-Tief, insgesamt schalteten nur 780.000 Menschen ein. "United States of AI" blieb anschließend mit 6,2 Prozent ebenso blass, ehe "Die Simpsons" sogar nur mit Mühe mehr als fünf Prozent schafften. Für "Family Guy" waren ab kurz nach 22 Uhr sogar lediglich 4,8 Prozent in der Zielgruppe drin, "The Big Bang Theory" stürzte danach noch weiter ab. Sat.1 machte seine Sache besser und schaffte mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" in der x-ten Wiederholung solide 7,7 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit.

Bei Vox kann man derweil nicht rundum zufrieden sein, denn auch "First Dates Hotel" musste dort am Montagabend einen Negativ-Rekord hinnehmen. Mit einem Marktanteil von 6,8 Prozent war die Datingshow in der Zielgruppe schwächer als gewohnt unterwegs, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stabil blieb. "Prince Charming" war im Gegenzug mit 4,2 Prozent Marktanteil ein bisschen besser unterwegs als zuletzt, verharrt damit aber nach wie vor deutlich unter dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV