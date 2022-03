am 19.03.2022 - 12:08 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigsten Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Diese Erkenntnis ist aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Die Verlaufskurve vom Freitagabend belegt, dass das ZDF zwischenzeitlich einen ungewöhnlichen Dämpfer hinnehmen musste. Während "Der Alte" das Publikum konstant hielt, brach die Reichweite im Anschluss bei der Miniserie "Der Überfall" erneut massiv ein. Im Laufe des "heute-journals" kehrten die Zuschauerinnen und Zuschauer allmählich zurück, ehe das ZDF sich mit der "heute-show "schließlich wieder an den zweiten Platz zurückkämpfte - hinter RTL, das mit "Let's Dance" konstant sein Publikum halten konnte.

Auffällig ist jedoch, dass nach 23 Uhr nicht mehr alle Zuschauerinnen und Zuschauer zur Tanzshow zurückkehrten - offenbar ist vielen das Format mit einer Länge von vier Stunden doch schlicht zu lang. Sat.1 konnte indes mit "The Voice Kids" über den Abend hinweg konstant zulegen und profitierte insbesondere erneut zumeist dann, wenn "Let's Dance" in die Werbung ging.

© AdScanner

Wenig erstaunlich zeigt sich dann auch, dass Sat.1 am Freitag im ZapIn-ZapOut-Vergleich die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer von RTL gewann - sie aber im Gegenzug auch dorthin wieder verlor. Bei RTL wiederum kamen die meisten vom ZDF.