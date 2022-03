In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Auf einen beachtlichen XRP von 60,94 brachte es am Freitag der Spot für den Sante Hyaluron-Feuchtigkeits-Booster, der insgesamt 52 Mal ausgestrahlt wurde. Dahinter folgt Vodafone, das mit gleich 100 Spot-Ausstrahlungen einen XRP von 54,77 verbuchte. Bei den Öffentlich-Rechtlichen lief übrigens keiner davon. Rechnet man noch die drei weiteren Vodafone-Spots dazu, die am Freitag ebenfalls über die Bildschirme flimmerte, dann brachte es der Telekommunikationskonzern übrigens auf einen XPR-Wert von 96,44.

Vodafone verbuchte am Freitag somit eine größere Reichweite als Telekom Deutschland, die ebenfalls vier Spots on air hatte, damit zusammengenommen aber nicht mal einen halb so hohen XRP erzielte wie Vodafone. Auffällig: Sowohl Vodafone als auch die Telekom warben in besonderem Maße in der Primetime. Vodafone streute seine Werbung aber breite über wesentlich mehr Sender verteilt, während die Telekom zu einem großen Teil mit ihren Werbespots bei RTL und Sat.1 vertreten war.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Mit seinen 100 Ausstrahlung belegte Vodafone übrigens am Freitag den fünften Platz der der am häufigsten gesendeten Spots. Allerdings warb auch Télefonica oft: Gleich zwei verschiedene O2-Spots des Konzerns belegten einen Platz in den Top 10 - zusammengerechnet flimmerten diese Spots mehr als 180 Mal über die Bildschirme.