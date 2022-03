am 20.03.2022 - 11:24 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigsten Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Diese Erkenntnis ist aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

So schnell wie das Publikum am Samstagabend nach der "Tagesschau" im Ersten weg war, konnte man gar nicht schauen. Die Kurve zeigt direkt ab 20:15 Uhr einen tiefen Fall, der sich gegen 20:17 Uhr zwar verlangsamte, aber noch nicht gestoppt war. Der 90-Minüter lieferte also kein gutes Bild ab. Nicht nur, weil viele, die vorher noch Das Erste sahen, sehr schnell umschalteten, sondern auch zunehmend Personen abschalteten, die dem Stoff zunächst noch eine Chance gegeben hatten. Ganz anders das Bild im ZDF: Stabile Werte erbrachte der Krimi "Ein starkes Team", der sein Publikum von Anfang bis Ende hielt.

Ab 21:45 Uhr folgte ein erster Umschaltpunkt: Mit Beginn des "heute journal" profitierten "DSDS" und "The Masked Singer". Nach 22:05 Uhr ein weiterer: Wie schon zuvor stieß im ZDF "Der Überfall" auf nicht allzu viel Gegenliebe und wiederholte im Kleinen die Kurve von "Rückkehr nach Rimini". Der größte Publikumaustausch fand am Samstag unterdessen zwischen dem Ersten und dem ZDF statt, beide verloren aneinander und gewannen voneinander. ProSieben sammelte derweil die meisten Zusehenden von RTL ein, während RTL die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vom ZDF bekam.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?