am 21.03.2022 - 08:59 Uhr

Ein riesiges Zeichen für den Frieden. Am Sonntag ging in Berlin "Sound of Peace" über die Bühne, eine Veranstaltung, die binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde und von der ProSieben, Sat.1, aber auch der rbb live berichteten. Ganz hohe Reichweiten generierten die Sender damit nicht. Sowohl Sat.1 als auch ProSieben berichteten ab 15 Uhr live vom Brandenburger Tor. Zwischen 15 und 19:55 Uhr kam Sat.1 mit den Bildern auf rund 700.000 Zuschauende insgesamt.

ProSieben holte ab 15 Uhr rund 410.000 Menschen mit dem Event vor die Bildschirme. Die Übertragung wurde dort um 17.35 Uhr für einige Minuten unterbrochen, um "Newstime" (470.000 Zusehende) zu zeigen. Nach 17:45 Uhr und bis 20 Uhr kam ProSieben auf rund 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Während Sat.1 mit seiner knapp fünfstündigen Übertragung in der klassischen Zielgruppe fünfeinhalb Prozent Marktanteil generierte, kam ProSieben auf 6,3 Prozent. Heißt: Das Sat.1-Publikum war etwas älter, bei den klassisch Umworbenen war ProSieben stärker unterwegs. 6,3 Prozent erzielte ProSieben ebenso am frühen Abend und auch zur Primetime. Zwischen kurz vor 20 Uhr und 22:30 Uhr sicherten sich die Bilder von "Sound of Peace" bei ProSieben im Schnitt 1,02 Millionen Zusehende.

Dass die Werte so stark anstiegen, dürfte auch damit zusammengehangen haben, dass Sat.1 sich zur Primetime vom Event verabschiedete und auf "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" setzte. Die Komödie erreichte 1,16 Millionen Menschen insgesamt, in der klassischen Zielgruppe standen 6,5 Prozent Marktanteil zu Buche. Ein Flop war direkt danach der Film "Star Trek: Nemisis" mit nur noch vier Prozent. Bei ProSieben tat sich am späteren Abend "Sherlock Holmes" schwer – der Film kam bei den Jungen nicht über fünf Prozent hinaus.

Zwischen 20:15 und 22:30 Uhr sendete auch der rbb live vom "Sound of Peace" und generierte mit den Bildern rund 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was insgesamt 0,8 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man 1,0 Prozent Marktanteil. Und auch wenn die übermittelte Botschaft sicherlich viel wichtiger ist als der Blick auf die Quoten: Mit 6,1 und 5,0 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief der Sonntag für ProSieben und Sat.1 nicht allzu erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV