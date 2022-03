Kein deutscher Sender schaffte es am Sonntag, zweistellige Tagesmarktanteile in der klassischen Zielgruppe zu generieren. Auch deshalb ist an vorderster Stelle ein Kanal zu finden, den man sonst nicht unbedingt auf Position eins sieht: Vox gewann den Tag mit genau neun Prozent Tagesmarktanteil und landete somit 0,5 Prozentpunkte vor dem Ersten und 0,6 Prozentpunkte vor RTL. Die großen Quotenhits des Senders am Sonntag hießen erwartungsgemäß "Kitchen Impossible" und "Ab ins Beet".

Die primetimefüllende Koch-Challenge bescherte Vox 1,71 Millionen Zuschauer insgesamt und 14,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. In beiden Fällen sind es die besten Werte der laufenden Staffel. "Ab ins Beet" hatte zuvor, also ab 19:10 Uhr, mit 9,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe überzeugt und mit insgesamt 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die beste Vox-Reichweite des ganzen Tages eingefahren. Ebenfalls gut unterwegs war ab kurz nach 18 Uhr schon "Ab in die Ruine" mit 1,19 Millionen Zusehenden ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 Prozent gemessen.

Weiterhin äußerst stark in der Nacht ist zudem "Medical Detecives". Die lange True-Crime-Strecke startete in der Nacht auf Montag gegen 0:20 Uhr und erreichte nach zwei Uhr 20,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Zum Vergleich: RTL holte zu dieser Zeit mit einer Wiederholung des Films "Lucy" sieben Prozent. RTL erlebte einen halbwegs passablen Abend: Ab 20:15 Uhr kam der Film "Tomb Raider" auf 9,5 Prozent Marktanteil, zuvor hatte der Start der neuen "Martin Rütter – Die Welpen kommen"-Staffel für recht passable 12,5 Prozent gesorgt. 2,29 Millionen Menschen schauten zu.

Probleme machte das Mittags- und Nachmittagsprogramm. Mehrere Wiederholungen der "Versicherungsdetektive" zündeten nicht; maximal 6,7 Prozent wurden gemessen. Ab 15 Uhr tat sich auch "Die Unvermittelbaren – mit Martin Rütter" schwer. Die gezeigte Wiederholung generierte bei den Jungen gerade einmal 6,3 Prozent. Auch Kabel Eins hatte nachmittags Probleme. "Mein Lokal, dein Lokal" verpasste teilweise die Zwei-Prozent-Marke, erst am frühen Abend ging es klar bergauf, dann teils auf mehr als vier Prozent in der Zielgruppe. Zur Primetime holten die "Trucker Babes" am Sonntag 4,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV