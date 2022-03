In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Anfang Februar errang der Thermomix-Hersteller Vorwerk einen juristischen Sieg gegen Lidl und dessen dem Thermomix ähnliches Produkt: Wegen einer Patentverletzung wurde der Verkauf von Monsieur Cuisine Connect untersagt. Doch falls man bei Vorwerk hoffte, dass damit die Billig-Version vorerst das eigene Geschäft nicht mehr stören würde, hat man sich getäuscht: Lidl hatte bereits eine Version in der Hinterhand, in der man das beanstandete Teil ausgetauscht hat. Dieses wird nun nicht nur weiter verkauft, sondern auch mit einer riesigen Werbekampagne angepriesen - mit dem für Menschen, die sich nicht weiter mit dem Patentstreit beschäftigt haben etwas kuriosen Zusatz "mit geändertem Heizelement".

Am Sonntag lief dieser Lidl-Spot nun jedenfalls laut AdScanner-Auswertung gleich 119 Mal im deutschen Fernsehen. Und weil dabei vor allem die großen Sender belegt wurden - am häufigsten RTL, gefolgt von Sat.1, Vox und Kabel Eins - führte der Spot wie schon am Samstag nach der erzielten Reichweite das Ranking mit sehr großem Vorsprung an: 89,75 XRP erzielt der Spot, der zweitmeistgesehene von O2 lag bei weniger als 50 XRP.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Der Lidl-Spot schaffte es auch im Ranking der meistausgestrahlten Spots am Sonntag bis auf Rang 3 nach vorne, ganz oben stand aber - wie immer seit Beginn unserer Ausweisung Anfang des Monats - der Kreditvermittler Smava. Weil der aber vorrangig auf kleineren Sendern oder zu Randzeiten lief, summiert sich die Reichweite hier nur auf knapp 27 XRP auf.