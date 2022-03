am 22.03.2022 - 08:49 Uhr

Alles neu macht Staffel sieben: Mit einer "Weltpremiere", wie es RTLzwei am Montag bewarb, startete die neue "Love Island"-Staffel. Zu verstehen ist die Änderung des Regelablaufs sehr wahrscheinlich auch als Reaktion auf die zuletzt gesunkenen Quoten. So also ging die nunmehr siebte "Love Island"-Runde ab 20:15 Uhr nicht mehr direkt mit einer Paarungszeremonie los, sondern mit Geschlechtergetrennung. Das mag ein bisschen geholfen haben. Mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen startete die Flirtshow zwar einen guten halben Prozentpunkt unter den Werten der Frühjahrsstaffel 2021, immerhin aber besser als die Herbstrunde im Vorjahr. Diese erreichte beim Start gerade einmal grob fünf Prozent.

Vox erlebte unterdessen einmal mehr einen sehr durchwachsenen Montagabend. Stark zeigte sich auch diesmal die Primetime-Sendung "First Dates Hotel", die sich im Schnitt 1,32 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen wollten. In der Zielgruppe sackte der Kölner Sender damit 7,8 Prozent Marktanteil ein. Ein "Prince Charming"-Doppelpack, dessen Episoden um 22:20 Uhr und kurz vor Mitternacht anliefen, floppte aber. Schon die frühe Folge fiel auf nur noch rund 380.000 Zusehende. In der Zielgruppe landete das Format, das vorab schon zum Streamen bereit stand, bei schlechten 3,8 Prozent, die spätere Ausgabe steigerte sich immerhin auf bessere 5,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV