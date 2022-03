An den 10. Januar 2022 wird sich ProSieben eventuell mit leichter Freude zurückerinnern. An jenem Montag nämlich sicherte sich die damals in Deutschland noch sehr neue US-Sitcom "United States of Al" an die neun Prozent Marktanteil. Und machte somit nach einem Start mit nur um die sechs Prozent doch ein kleines bisschen Hoffnung. Diese aber zerschlug sich in den dann folgenden Wochen. Am Montag lief die nun vorerst letzte Folge einer Produktion, die es im bisherigen Verlauf bei ProSieben bei den klassisch Umworbenen nicht auf mehr brachte als rund sechseinhalb Prozent. Ab 21 Uhr kam die Serie von Warner Bros. Television und Chuck Lorre Productions in dieser Woche dann gerade einmal auf sechs Prozent.

Im Vorfeld hatte eine weitere Folge von "Young Sheldon" 6,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen erreicht. Die Reichweite lag ab 20:33 Uhr bei 0,70 Millionen, eine halbe Stunde später dann bei 0,55 Millionen. Die gegen halb zehn gestarteten "Simpsons" holten noch 0,43 und 0,46 Millionen Zusehende, mit 5,4 und 6,4 Prozent in der Zielgruppe sah es für die gelbe Familie nicht allzu gut aus. Kaum besser schlug sich Sat.1 am Montagabend. Der Sender zeigte ein weiteres Mal einen "Harry Potter"-Film. "Die Kammer des Schreckens" sicherte sich ab halb neun Uhr abends im Schnitt 0,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Somit ergatterte der Sender durchschnittlich sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Um 20:15 Uhr hatten beide Sender erneut auf ein "Ukraine. Spezial" gesetzt und rund 20 Minuten lang über die Situation in der Ukraine und die daraus entstehenden Folgen berichtet. In Sat.1 informierten sich etwa 800.000 Leute, bei ProSieben lag die gemessene Gesamt-Reichweite bei im Schnitt 750.000. Ermittelt wurden 4,3 und 6,2 Prozent Marktanteil bei den Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.

Meistgesehene Primetime-Sendung war am Montag, etwas überraschend, eine weitere "Wer wird Millionär?"-Ausgabe. Gestartet um 20:30 Uhr, sicherte sich das Jauch-Quiz im Schnitt 4,03 Millionen Fans und landete somit vor dem ZDF-Fernsehfilm der Woche "Honecker und Pastor", der angesichts von 3,41 Millionen Zusehenden schwächer lief als andere montags gezeigte Produktionen zuletzt. Jauch generierte in der Zielgruppe gute 13 Prozent (14-49), der ZDF-Film landete insgesamt bei 11,8 Prozent und bei den Jungen nur bei 4,8 Prozent.

In Sachen Tagesmarktanteil gelangte Sat.1 am Montag auf 7,3 Prozent, während ProSieben 8,1 Prozent generierte. Spitzenreiter bei den 14- bis 49-Jährigen wurde unterdessen RTL. Der Kölner Sender verbuchte 10,4 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen, Vox landete bei 6,9 Prozent.

