Am Vormittag wird im deutschen Fernsehen nun so viel gekocht wie lange schon nicht mehr. Als Reaktion auf die sehr schlechten Quoten des neuen "Famiilen-Kochduell" mit Steffen Henssler hat Das Erste die Sendung nach vier Wochen im Nachmittagsprogramm nun auf den Slot um 10:25 Uhr verlegt und bei der Premiere zu dieser Zeit auch am Montag schlechte Werte eingefahren. Gerade einmal 0,22 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Zum Vergleich: Das unmittelbar davor gezeigte "Meister des Alltags" kam noch auf 0,31 Millionen, "Live nach Neun" sogar auf 0,46 Millionen – ganz zu schweigen vom ZDF, wo parallel eine alte "Notruf Hafenkante"-Episode sogar knapp die Millionen-Marke knackte. Das Erste lag mit dem Henssler-Format somit in etwa auf Augenhöhe mit ZDFneo: Eine ab 10:50 Uhr gesendete "Bares für Rares"-Ausgabe sicherte sich dort 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am Montag hatte sich übrigens auch die gemeinsame RTL/ntv-Sondersendung rund um den Ukraine-Krieg mit nur 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich schwer getan. Zwischen sechs und 9:55 Uhr kam sie auf rund 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr aber als später bei "Chefkoch TV" dabei waren: Hier lag die ermittelte Reichweite bei 0,21 Millionen. Zurück zum Ersten: Um 16.10 Uhr, dem bisherigen "Familien-Kochduell"-Sendeplatz, erreichte eine "Verrückt nach Meer"-Wiederholung derweil rund eine halbe Million Menschen und mit 4,7 Prozent insgesamt sehr ausbaufähige Ergebnisse.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV