In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Angeführt wird die Hitliste der meistgesehenen Spots am Montag vom Mobilfunkanbieter O2 - wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn hauptsächlich war es eigentlich Werbung für Smartphones von Samsung in Verbindung mit einem O2-Vertrag. Solche Bündelspots gibt's nicht nur von O2 in verschiedenen Versionen, sondern auch von anderen Mobilfunkanbietern - und auch in Verbindung mit anderen Herstellern. Doch wenn man allein Samsung-Spots von O2, Vodafone und 1&1 am Montag zusammenzählt, dann ergibt das eine enorme Gesamt-Reichweite von fast 120 XRP. Der in der Hitliste auf Platz 6 auftauchende Vodafone-Spot ist übrigens tatsächlich ein Spot mit Vodafone im Mittelpunkt.

Hinter dem schon seit stark Tagen beworbenen "Sante Hyaluron Feuchtigkeits-Booster" sortiert sich dann schon ein Spot für die Gebrauchtwagenbörse Spoticar ein. Hier war zwei Wochen lang Werbe-Pause, nun fährt man das Werbebudget offenbar wieder hoch. Etwas springen ließ auch Hubert Burda Media, um die aktuelle "Focus"-Ausgabe zu promoten. Von den 74 Ausstrahlungen des Spots entfielen fast 40 Prozent zwar auf Eurosport1, dahinter folgten mit Welt und ntv Nachrichten-Umfelder, allesamt aber natürlich mit eher überschaubaren Reichweiten. Besonders viele Menschen begegneten dem Spot dafür bei den wenigen Schaltungen im Vorabendprogramm von RTL und des Ersten.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Sie haben es vermutlich schon geahnt: Am häufigsten wurde auch am Montag wieder ein Spot des Kreditvermittlers Smava gezeigt, über 220 Mal lief der 20-Sekünder, eine kürzere Version kommt da noch obendrauf, auch wirkaufendeinauto.de ist ein Dauergast ganz oben in dieser Hitliste.