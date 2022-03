Wer den Managerinnen und Managern von RTLzwei an diesem Morgen eine gute Nachricht überbringen will, muss kreativ sein. Der Blick auf die Quoten vom Dienstag offenbart nicht allzu viel, das wirklich gute Laune macht. Die "Frauentausch"-Wiederholung ab elf Uhr vormittags etwa landete bei etwas mehr als fünfeinhalb Prozent – und somit zumindest in der ersten Stunde vor RTL. Und ab 5:12 Uhr kam eine Wiederholung der Scripted-Reality "Hilf mir!" in der Tat auf 7,8 Prozent. All das wird aber nicht über die wesentlichen Probleme hinwegtäuschen.

Nach dem Fehlstart von "Family Project" in der vergangenen Woche, ist am Dienstag nun auch das neue "Prominent und Pflegekraft" nur äußerst mäßig aus dem Startblock gekommen. Ab 20:15 Uhr holte die Sendung nicht mehr als 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt. Obendrein zog sie das am Montag gar nicht so schlecht angelaufene "Love Island" mit seiner inzwischen siebten Staffel deutlich nach unten. Für die derzeit auf Teneriffa entstehende Flirtshow waren die ab 22:15 Uhr gemessenen 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen der eines der schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten. Nur 0,33 Millionen Menschen schauten linear zu – eine niedrigere Reichweite wurde noch nie ermittelt. Immerhin: "Love Island" findet sein Publikum bekanntlich auch im Streaming- und Digitalbereich, etwa bei RTL+.

Entsprechend war RTLzwei am Dienstag auch das schwächste aller acht Vollprogramme und landete mit vier Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil noch hinter Kabel Eins (4,8%) und auch hinter Sat.1, das mit 5,6 Prozent ebenfalls einen miesen Tag erwischte. Dort krankte vor allem die Primetime. Die neue US-Serie "Clarice Starling" floppte mit nur 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nach 22 Uhr ging es für "Navy CIS" sogar auf 3,2 Prozent bergab und auch eine anschließende "Bull"-Folge sicherte sich nur knapp vier Prozent. 1,06, 0,69 und 0,49 Millionen Menschen sahen die amerikanischen Produktionen.

So lag Sat.1 ab 20:15 Uhr nur knapp vor DMAX, denn dort funktionierte auch diesmal die Sendung "Steel Buddies" wieder ganz stark. Sie holte 4,4 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt wurden 0,69 Millionen Zusehende gemessen. Davon profitierte eine Stunde später auch "Der Germinator" mit noch 4,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Ebenfalls erfolgreich: Nitro mit einem "James Bond"-Film, der zur besten Sendezeit durchschnittlich 820.000 Personen ab drei Jahren anlockte und bei den Werberelevanten mit 3,5 Prozent abräumte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV