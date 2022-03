Auch ein halbes Jahr nach dem Start ist das ProSieben-Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live" noch immer von guten Quoten weit entfernt. Ein echter Aufwärtstrend ist dabei nicht erkennbar - im Gegenteil: Mit einem Hilfs-Special für die Ukraine verzeichnete "ZOL" in dieser Woche sogar die bislang niedrigste Reichweite. Gerade einmal 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 21:25 Uhr für ProSieben, was beim Gesamtpublikum einem katastrophalen Marktanteil von 1,6 Prozent entsprach.

Auch in der Zielgruppe konnte "Zervakis & Opdenhövel. Live" nichts reißen: Dort geriet das Magazin mit 3,9 Prozent Marktanteil ebenfalls unter die Räder - und das, obwohl "ZOL" um 20:15 Uhr sogar fünf Minuten lang für das spätere Special trommeln durfte. Dabei sah es im Vorfeld für "TV total" zumindest mit Blick auf die Zielgruppe wieder besser aus als zuletzt: Nachdem der Marktanteil vor zwei Wochen erstmals im einstelligen Bereich lag, verzeichnete die Show diesmal gute 11,0 Prozent. Dass insgesamt nur 1,07 Millionen Menschen einschalteten und damit so wenige wie noch nie, dürfte man bei ProSieben daher verschmerzen können.

In Unterföhring dürfte Doppel-Senderchef Daniel Rosemann an diesem Morgen indes nicht nur mit Sorge auf die "ZOL"-Entwicklung blieben - auch das "Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa verfehlt noch immer alle Erwartungen. Mit 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern reihte sich die Show noch hinter ZDFneo ein, in der Zielgruppe war nur ein Marktanteil von 5,6 Prozent drin. Auch die Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" blieb im weiteren Verlauf des Abends mit 5,6 Prozent sehr blass. Insgesamt blieben lediglich 540.000 Menschen dran.

Klarer Zielgruppen-Marktführer war am Dienstag RTL, auch wenn's tagsüber mal wieder zahlreiche Baustellen gab - so versagte "Ich klick das hin" etwa mit miesen 3,4 Prozent Marktanteil. Doch abends zeigte sich "Der Bachelor" eine Woche vor dem Finale mit 14,8 Prozent so stark wie seit Wochen nicht mehr. Insgesamt schalteten 1,81 Millionen Personen ein. Vom guten Vorlauf profitierte auch "RTL Direkt", das danach noch 13,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte. "Stern TV" lief mit 11,2 Prozent ebenfalls wieder besser als zuletzt.

Für Freude in Köln sorgte am Mittwoch zudem der Spartensender Nitro, der dank eines starken Film-Doppels einen Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Konkret räumte "Fast & Furious Five" um 20:15 Uhr mit beachtlichen 4,5 Prozent sowie insgesamt 780.000 Zuschauenden ab, ehe "Homefront" danach noch 510.000 Menschen zählte und sich auf tolle 5,6 Prozent steigerte. Auch Vox war stark: Nach behäbigem Start drehte "Bones" nach 23 Uhr mit 10,3 Prozent in der Zielgruppe auf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV