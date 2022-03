Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Das ist keine Überraschung: Auch in der vergangenen Wochen wurde wieder keine andere Sendung so stark zeitversetzt genutzt wie die "heute-show", die nachträglich noch 900.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte, gefolgt vom "ZDF Magazin Royale" mit einem nachträglichen Reichweiten-Zuwachs von 560.000. Erst dahinter platziert sich die Sendung mit der insgesamt höchsten Reichweite in der vergangenen Woche, der "Tatort", der seine Reichweite aber auch noch um beachtliche 0,32 auf 9,73 Millionen Zuschauerinnen und Zushcauer ausbauen konnte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 18.03.

22:42 4,73

(+0,90) 20,8%

(+2,7%p.) 1,68

(+0,58) 25,8%

(+6,2%p.) ZDF Magazin Royale 18.03.

23:15 2,38

(+0,56) 12,8%

(+2,3%p.) 1,25

(+0,47) 22,2%

(+6,1%p.) Tatort: Tyrannenmord 20.03.

20:15 9,73

(+0,32) 29,2%

(+0,2%p.) 2,03

(+0,17) 23,1%

(+1,1%p.) Let's dance 18.03.

20:29 4,23

(+0,23) 17,5%

(+0,2%p.) 1,31

(+0,12) 20,5%

(+0,3%p.) Ein starkes Team - Abgestürzt 19.03.

20:15 7,59

(+0,23) 25,5%

(0,0%p.) 0,62

(+0,03) 9,2%

(+0,1%p.) Nächste Ausfahrt Glück 20.03.

20:15 4,50

(+0,22) 13,5%

(+0,3%p.) 0,40

(+0,02) 4,5%

(0,0%p.) Der Bergdoktor 17.03.

20:15 6,00

(+0,21) 19,6%

(+0,1%p.) 0,71

(+0,06) 9,0%

(+0,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 17.03.

20:34 2,39

(+0,20) 9,5%

(+0,5%p.) 1,46

(+0,16) 21,7%

(+1,2%p.) The Voice Kids 18.03.

20:14 1,96

(+0,20) 6,8%

(+0,4%p.) 0,71

(+0,07) 9,9%

(+0,4%p.) The Masked Singer 19.03.

20:15 2,65

(+0,19) 10,1%

(+0,4%p.) 1,35

(+0,08) 21,8%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.03.-20.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

An der 10-Prozent-Marke rütteln, sie aber noch nicht überspringen konnte am Freitag "The Voice Kids", das nun bei endgültig gewichteten 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag. 200.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt noch eingesammelt, was die Gesamt-Reichweite auf 1,96 Millionen brachte. In die Hitliste der Formate mit dem größten Nachschlag in Sachen Marktanteil schaffte es zudem auch die Wiederholung aus der Woche zuvor bei Sat.1 Gold, die nachträglich noch weitere 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte und bei den 14- bis 49-Jährigen nun bei guten 2,2 Prozent Marktanteil lag.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 18.03.

22:42 4,73

(+0,90) 20,8%

(+2,7%p.) 1,68

(+0,58) 25,8%

(+6,2%p.) ZDF Magazin Royale 18.03.

23:15 2,38

(+0,56) 12,8%

(+2,3%p.) 1,25

(+0,47) 22,2%

(+6,1%p.) ZDF Magazin Royale 20.03.

22:44 0,23

(+0,07) 1,3%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,06) 2,4%

(+1,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 17.03.

20:34 2,39

(+0,20) 9,5%

(+0,5%p.) 1,46

(+0,16) 21,7%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 17.03.

18:49 2,69

(+0,12) 11,3%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,07) 8,0%

(+1,2%p.) Markus Lanz 15.03.

23:01 2,21

(+0,13) 17,7%

(+0,6%p.) 0,39

(+0,05) 13,2%

(+1,2%p.) Markus Lanz 17.03.

23:15 2,23

(+0,13) 16,9%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,06) 11,4%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.03.

19:38 2,85

(+0,14) 10,0%

(+0,4%p.) 1,10

(+0,10) 16,5%

(+1,1%p.) The Voice Kids 17.03.

20:14 0,43

(+0,11) 1,5%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,09) 2,2%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 18.03.

19:38 2,82

(+0,13) 10,6%

(+0,3%p.) 1,05

(+0,10) 17,6%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.03.-20.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Lässt man sich eine Liste der Sendungen (18-23:30 Uhr) ausgeben, deren Marktanteil nach der endgültigen Gewichtung am stärksten gesunken ist, dann finden sich dort vornehmlich jene Dinge, die Linear eben noch besonders gut funktionieren, die zeitversetzt aber dafür kaum noch zulegen können - also Sport und Information. Bei der Übertragung der Europa League-Partie der Frankfurter wurde der RTL-Marktanteil nachträglich noch um bis zu einen Prozentpunkt nach unten korrigiert, ansonsten dominieren Info-Sendungen der ARD die Liste. Dabei gibt es in den absoluten Zahlen kaum Bewegung, nur die Marktanteile gehen zurück - was sich damit erklären lässt, dass Sendungen auf anderen Sendern noch nachträglich Publikum einsammeln konnten.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA RTL Fußball: Eintracht Frankfurt - Real Betis, Verlängerung 17.03.

22:57 3,05

(-0,00) 16,6%

(-0,6%p.) 0,72

(+0,00) 14,2%

(-1,0%p.) RTL Fußball: Eintracht Frankfurt - Real Betis, 2. Hälfte 17.03.

22:03 3,38

(+0,01) 14,1%

(-0,4%p.) 0,76

(+0,00) 11,6%

(-0,7%p.) Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine 16.03.

20:15 6,04

(+0,00) 20,1%

(-0,4%p.) 1,16

(+0,00) 15,4%

(-0,6%p.) Tagesthemen 20.03.

22:45 3,11

(-0,00) 16,8%

(-0,5%p.) 0,53

(+0,00) 11,8%

(-0,6%p.) Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine 15.03.

20:15 5,64

(-0,02) 18,7%

(-0,3%p.) 1,13

(-0,02) 16,7%

(-0,6%p.) Brennpunkt 18.03.

20:15 4,62

(+0,01) 15,2%

(-0,6%p.) 0,97

(+0,01) 13,4%

(-0,6%p.) Köln 50667 16.03.

18:05 0,42

(-0,02) 2,1%

(-0,1%p.) 0,22

(-0,02) 5,5%

(-0,6%p.) ARD Extra 17.03.

20:15 5,61

(+0,00) 18,7%

(-0,5%p.) 0,91

(-0,00) 12,1%

(-0,6%p.) Ukraine Spezial. 17.03.

20:15 1,43

(-0,00) 4,8%

(-0,1%p.) 0,90

(-0,00) 12,1%

(-0,6%p.) Wild card 18.03.

22:19 0,83

(+0,01) 4,0%

(-0,1%p.) 0,27

(0,00) 4,5%

(-0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.03.-20.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV