am 26.03.2022 - 09:58 Uhr

ProSieben Maxx übertrug am Freitagvorabend das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft gegen Lettland und erzielte damit gute Quoten. So waren während der ersten 45 Minuten ab 18:15 Uhr im Schnitt bereits 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher dabei, während der zweiten Hälfte stieg die Reichweite noch auf im Schnitt 360.000 an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag während der ersten Hälfte bei 3,6 Prozent, während Halbzeit 2 trotz höherer Reichweite aufgrund der insgesamt stärkeren TV-Nutzung etwas niedriger bei 2,5 Prozent - aber auch damit noch deutlich über dem Senderschnitt.

ProSieben Maxx konnte aber auch in der Primetime punkten: Der Anime-Film "Chihiros Reise ins Zauberland" überzeugte bei den 14- bis 49-Jährigen mit guten 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch andere kleinere Sender wussten mit ihrem Filmprogramm am Freitagabend zu überzeugen. Richtig gut lief es beispielsweise für Tele 5: Der Film "Iron Sky" übertrumpfte mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den nachfolgenden "SchleFaZ: Rock 'n' Roll Nightmare" sogar noch locker, doch auch der machte seine Sache mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut.

2,4 Prozent marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte auch ZDFneo mit dem Film "Paul - Ein Alien auf der Flucht", 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. "Asterix & Obelix gegen Cäsar" unterhielt bei Super RTL insgesamt 580.000 Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 2,6 Prozent. Bei ProSieben konnte man unterdessen mit den 7,6 Prozent Marktanteil für "Predator - Upgrad" eher nicht zufrieden sein, wurde der Senderschnitt doch deutlich verpasst. RTLzwei erreichte mit "The Fast and the Furious: Toyko Drift" solide 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Vaterfreuden" bescherte Kabel Eins 4,3 Prozent.

Blickt man auf die Tagesmarktanteile, dann sticht das NDR Fernsehen mit einem Wert von 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum wieder besonders heraus, auch das MDR Fernsehen war mit 2,6 Prozent stark unterwegs. Geholfen haben beiden Sendern dabei auch die Freitagabend-Talks. Die "NDR-Talkshow" sahen im NDR rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Gesamt-Reichweite lag dank der Parallel-Ausstrahlung im HR sogar bei fast einer Million. "Riverboat" kam zwar diesmal vom RBB aus Berlin, im MDR sahen aber mehr als drei Mal so viele zu wie im RBB. Die Gesamt-Reichweite von "Riverboat Berlin" lag bei 0,64 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV