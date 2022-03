Die nunmehr siebte Staffel von "Love Island" entwickelt sich aus Quotensicht nicht so, wie sich das RTLzwei erhofft haben dürfte. Nach dem erfolgreichen Start mit mehr als sechs Prozent Marktanteil gingen die Quoten deutlich zurück und fielen am Sonntag auf ein neuerliches Tief. Gerade mal noch 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr ein und damit noch einmal 50.000 weniger als beim bisherigen Minus-Rekorde. Der Gesamt-Marktanteil lag bei entsprechend schwachen 1,3 Prozent, fiel aber auch in der Zielgruppe mit 2,2 Prozent kaum besser aus. Auch das war der bislang niedrigste Wert, den "Love Island" jemals verbuchte.

Auch abseits von "Love Island" lief es für RTLzwei am Sonntag zumeist nicht gut: So erzielte der um 20:15 Uhr gezeigte Spielfilm "Gänsehaut" einen unspektakulären Marktanteil von 4,1 Prozent und kam insgesamt auf 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Vorabend wiederum enttäuschte "Mein neuer Alter" mit 3,1 Prozent, ehe das Motormagazin "Grip" auf 4,4 Prozent kam.

Zuschauer-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Viele Auto-Fans dürften am Vorabend allerdings bei Sky gewesen sein: Dort konnte die Formel 1 zwar nicht an die Spitzen-Quoten der Vorwoche anknüpfen, als das Auftakt-Rennen am Nachmittag fast 16 Prozent Marktanteil erzielte, doch auch die nun in der Zielgruppe eingefahrenen 9,8 Prozent können sich freilich sehen lassen. Insgesamt knackte der Pay-TV-Sender erneut die Millionen-Marke und erreichte mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil von Sky Sport F1 aus: Beachtliche 2,5 Prozent verbuchte der Sender am Sonntag im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen und reihte sich damit noch knapp vor dem Free-TV-Sender Nitro ein. Am Vorabend wies Sky derweil auch ProSieben in die Schranken, das mit "Galileo Plus" ernüchternde 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und insgesamt nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuvor konnte schon "taff" weekend" mit nur 6,1 Prozent nichts reißen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV