Bewegung am Morgen? Nachdem der Auftakt der neuen Morgenschiene bei RTL, bestehend aus "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" am Montag eher durchwachsen anlief, gab der zweite Anlauf durchaus Anlass zur Hoffnung: Zwölf Prozent Marktanteil generierte "Punkt 6", noch die erste Sendestunde der RTL-Frühschiene am Dienstag – und somit zwar etwas weniger als 24 Stunden zuvor, dafür steigerten sich die Sendungen zwischen sieben und neun Uhr teils deutlich. "Punkt 7" gelangte auf 12,6 Prozent und auch "Punkt 8" machte – verglichen mit früheren RTL-Werten zu dieser Zeit – mit 9,5 Prozent eine recht gute Figur. Zwischen 0,27 und 0,31 Millionen Zusehende waren dabei.

RTL lag somit zeitweise auf Augenhöhe mit Vox. Dort laufen morgens und vormittags derzeit acht Folgen aus dem "CSI"-Universum, teils sichern sich die US-Krimis mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 12,3 Prozent holte "CSI: NY" ab halb sieben Uhr morgens am Dienstag, das Original-"CSI" kam mit zwei danach gesendeten Folgen auf 10,9 sowie 10,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Die Reichweiten bewegten sich bei Werten zwischen 0,32 und 0,39 Millionen.

Am Sat.1-"Frühstücksfernsehen" gab es derweil kein Vorbeikommen. Die Live-Sendung aus Berlin kam auf 15,3 Prozent Marktanteil im Sendezeitraum von 5:30 und zehn Uhr. Und auch das vormittags gesendete "Buchstaben Battle" machte mit seiner ersten von zwei Folgen eine recht gute Figur: 8,8 Prozent Marktanteil wurden erzielt.

Nachmittags fiel der vergleichsweise hohe Wert für die 16-Uhr-Sendung "Klinik am Südring" ins Auge. Die Produktion aus dem Hause filmpool landete am Dienstag bei starken 13,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Für die Sendung war es die beste Quote seit Mitte Januar. Die zeitgleich im Programm von RTL gezeigten "Retourenprofis" zogen klar den Kürzeren: Über 6,3 Prozent kamen sie in der 16-Uhr-Stunde nicht hinaus. Somit lagen sie in etwa auf Augenhöhe mit "Allererste Sahne" bei Vox, die Backshow generierte 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV